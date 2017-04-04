Премьер-министр Дмитрий Медведев спустя месяц ответил на обвинения в коррупции. В начале марта Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) оппозиционного политика Алексея Навального опубликовал фильм, в котором говорится о том, что Медведев владеет большим тайным состоянием.

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По мнению премьера, акции протеста и нападки на правительство устраивают те, кто стремиться достичь своих политических целей. "Кому это выгодно? Это выгодно тем, кто заказывает подобного рода (компрометирующие) сюжеты, материалы. Это, как правило, люди, у которых есть вполне конкретные политические цели", - цитирует ТАСС Медведева.

Собранный на него компромат он назвал "чушью и какими-то бумажками", похожими на "компот". Премьер считает, что за этим стоит стремление вытащить людей на улицы. Инициатора акций протеста Медведев назвал "судимым персонажем", который подставляет молодых людей для достижения шкурных целей.

Глава правительства РФ заявил, что продолжает работать на своем посту, несмотря на нападки и провокации. "У меня крепкие нервы, я продолжаю делать свою дело, это моя ответственность перед людьми", - цитирует РИА "Новости" Медведева.

В десятках городах России 26 марта прошла акция "Он вам не Димон", организованной ФБК. Протестующие требовали ответить, откуда у Медведева деньги на яхты и особняки. В большинстве городов акции были запрещены, в связи с этим прошли массовые задержания, в том числе подростков.

В Москве были задержаны более 1000 протестующих, в Петербурге - более 130. В последний день марта Дмитрий Медведев подал декларацию о доходах за 2016 год. Она будет опубликована спустя месяц после проверки сведений.