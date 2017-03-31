Премьер-министр России Дмитрий Медведев подал декларацию о доходах за 2016 год. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря председателя правительства Наталью Тимакову.

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"Все члены правительства в соответствии с законодательством подали декларации о доходах, в течение месяца, после соответствующей проверки, они будут опубликованы на сайте кабинета министров", - сказала она.

Согласно закону, высокопоставленные госслужащие должны представлять декларации о своих доходах, а также о доходах жен/мужей и несовершеннолетних детей ежегодно до 1 апреля. Эти сведения публикуются после их проверки, примерно через две недели после истечения срока подачи деклараций.

Год назад о наибольшем доходе (за 2015 год) среди членов кабмина отчитался министр РФ по работе с Открытым правительством Михаил Абызов - более 455,5 млн рублей. Доход Абызова оказался почти в 52 раза больше, чем у Медведева (8,77 млн рублей за 2015 год).

В последние несколько недель внимание к Дмитрию Медведеву приковано из-за того, что Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) оппозиционного политика Алексея Навального опубликовал фильм, в котором говорится о том, что Медведев владеет большим тайным состоянием.

В десятках городах России 26 марта прошла акция «Он вам не Димон», организованной ФБК. Протестующие требовали ответить, откуда у Медведева деньги на яхты и особняки. В большинстве городов акции были запрещены, в связи с этим прошли массовые задержания, в том числе подростков. В Москве были задержаны более 1000 протестующих, в Петербурге - более 130.