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Усманов рассказал об усадьбе из расследования «Он вам не Димон»

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© Фото: Рамиль Ситдиков / РИА «Новости»

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По данным ФБК, миллиардер передал участок с особняком на Рублевке фонду, связанному с Медведевым.

Миллиардер Алишер Усманов рассказал в интервью «Ведомостям» об усадьбе из расследования «Он вам не Димон» Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) оппозиционного политика Алексея Навального.

ФБК ранее опубликовал фильм, в котором премьер-министра Дмитрия Медведева обвиняют в коррупции. В нем, в частности, говорится, что Усманов передал участок с особняком на Рублевке фонду, предположительно связанному с Медведевым.

Навальный утверждает, что это взятка, Усманов пригрозил оппозиционеру судом. По словам миллиардера, он передал фонду «Соцгоспроект» Ильи Елисеева особняк на Рублевке в рамках обмена - взамен он получил принадлежавшую фонду землю рядом с собственным участком.

По словам Усманова, участок в Знаменском он купил для своей сестры, однако она не стала там жить. Идея обмена землей с фондом Елисеева у него возникла, когда тот рассказал ему о планах построить рядом с участком Усманова «пять больших особняков».

«Я же давно искал возможность расширить свой участок, где живу уже больше 20 лет, поэтому и предложил обменять их участок - 12 га - на участок моей сестры в отдалении от меня и с готовым домом», - сказал Усманов.

Оба владения, по его словам, стоили около 50 млн долларов. Самого Илью Елисеева Усманов «прекрасно знал со времен работы гендиректором «Газпроминвестхолдинга», сказано в интервью.

В начале марта ФБК опубликовал фильм, в котором говорится о том, что Медведев владеет большим тайным состоянием. Днем 4 апреля Медведев спустя месяц ответил на обвинения в коррупции. Собранный на него компромат премьер назвал «чушью и какими-то бумажками».

В десятках городах России 26 марта прошла акция «Он вам не Димон», организованной ФБК. Протестующие требовали ответить, откуда у Медведева деньги на яхты и особняки. В большинстве городов акции были запрещены, в связи с этим прошли массовые задержания, в том числе подростков. В Москве были задержаны более 1000 протестующих, в Петербурге - более 130.

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