Почти весь Большой проспект В.О. закроют для транспорта на две недели

Почти весь Большой проспект Васильевского острова закроют для транспорта на две недели. Об этом сообщается на официальном сайте Государственной административно технической инспекции (ГАТИ).

С 15 по 30 апреля будет полностью закрыто сквозное движение транспорта по Большому проспекту В.О. от Кадетской линии до Косой линии в связи с капитальным ремонтом теплосети.

Проезд по перекресткам на участке от 8-9 линии В.О. до Косой линии сохранится. На участке от Кадетской линии до 8-9 линии В.О. движение по перекресткам будет полностью приращено.

Кроме того, в связи с работами на Большом проспекте В.О. закрывается направление движения транспорта по 14-15 линии В.О. от наб. Лейтенанта Шмидта к Среднему проспекту В.О. ГАТИ просит водителей заранее корректировать маршрут следования.