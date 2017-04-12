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Почти весь Большой проспект В.О. закроют для транспорта на две недели

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© Фото: kudapiter.ru

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Причиной перекрытия движения станет капитальный ремонт теплосети.

Почти весь Большой проспект Васильевского острова закроют для транспорта на две недели. Об этом сообщается на официальном сайте Государственной административно технической инспекции (ГАТИ).

С 15 по 30 апреля будет полностью закрыто сквозное движение транспорта по Большому проспекту В.О. от Кадетской линии до Косой линии в связи с капитальным ремонтом теплосети.

Проезд по перекресткам на участке от 8-9 линии В.О. до Косой линии сохранится. На участке от Кадетской линии до 8-9 линии В.О. движение по перекресткам будет полностью приращено.

Кроме того, в связи с работами на Большом проспекте В.О. закрывается направление движения транспорта по 14-15 линии В.О. от наб. Лейтенанта Шмидта к Среднему проспекту В.О. ГАТИ просит водителей заранее корректировать маршрут следования.

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