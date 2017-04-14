КНДР заявила о готовности начать войну с США

Северная Корея готова нанести упреждающий удар по США, так как обладает для этого достаточной ядерной мощью, передает The Associated Press заявление замглавы МИД КНДР Хан Сон Рель.

«Если США будут проводить безрассудные военные маневры, тогда мы, КНДР, встретим их упреждающим ударом», – рассказал он.

Хан Сон Рель отметил, что в КНДР есть мощные ядерные средства. При этом он добавил, что президент США Дональд Трамп ответственен за рост напряженности на Корейском полуострове, так как ведет агрессивную политику.

Ранее президент США отреагировал на обвинение США в агрессии со стороны Северной Кореи. Он заявил, что КНДР ищет проблемы.

При этом Трамп подчеркнул, что Америка не откажется от помощи Китая.