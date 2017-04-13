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Снежный апокалипсис в Петербурге: пробки, самолеты и замерзшие утки

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© Фото: Instagram / @katerrina21

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Синоптики прогнозируют ухудшение погоды и еще более сильный снегопад.

Сегодня, 13 апреля, Петербург пережил настоящий снежный апокалипсис, при этом синоптики прогнозируют ухудшение погоды и еще более сильный снегопад.

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Весь день на улицах Северной столицы работают свыше 500 спецмашин и более 900 дворников. Так как погода продолжит "радовать" и ночь, предприятия планируют вывести на уборку 590 машин, при необходимости их число может быть увеличено.

Опасные места - спуски, подъемы, мосты, путепроводы - при угрозе гололедицы обрабатываются слабосолевым раствором, сообщили в Смольном. Официально зимний сезон у дорожников завершается 15 апреля, но предприятия будут работать в режиме, который диктует погода.

В прошлом году последний весенний снегопад опустился на город 16 апреля – в южных районах города тогда выпало до девяти см снега. МЧС предупреждает горожан о сложной обстановке на дорогах и угрозе гололедицы. Дежурная служба комитета круглосуточно принимает звонки горожан по телефону 314-60-13. Кроме того, по-прежнему работает специальная "зимняя" горячая линия - 576-14-83.

Специалисты просят петербургских водителей держать дистанцию и выбирать безопасную скорость, особенно если на автомобиле уже установлены летние шины. "Кто там утром говорил: "Ай, ладно! Небольшой снежок может быть, а сейчас сухой асфальт, можно не переживать?" Очень надеемся, что возвращаясь вечером после работы, вы будете максимально осторожны. Очень много мелких аварий сегодня. Сегодняшние важные слова: дистанция и скорость", - говорится на странице "ВКонтакте" управления ГИБДД по Петербургу и Ленобласти.
Фото: Instagram / @yyamalovaa, @arsnevl
 

Вечерний снегопад не отразился на работе Пулково. Техника поочередно в патрульном режиме убирает взлетно-посадочные полосы и перроны. При этом в Пулково две независимые полосы, и в то время, как техника работает на одной, вторая готова для взлета и посадки самолеты.

Несмотря на это, рейс "Аэрофлота" из Москвы из-за погодных условий не смог совершить посадку в Петербурге и вернулся в столицу на дозаправку. Пассажиры вечером 13 апреля вылетят в Петербург повторно. Аэропорт был готов принять SU26, однако командир экипажа решил вернуться в столицу.

Во время сильного снегопада жители Петербурга заметили, что фонтан у Казанского собора заработал. Чаша фонтана начала заполняться водой около 11 утра, горожане решили, что произошла авария. В Водоканале уточнили, что фонтан специально наполнили водой, чтобы проверить чашу на герметичность. Запуск оборудования на постоянной основе запланирован на 19 апреля.

Фото: fontanka.ru
 

Еще одним необычным зрелищем стали замерзшие утки на заснеженной Дворцовой площади, которые выпрашивают еду. Они начали приставать к продавцам кукурузы, однако сочувствия у них не нашла. После этого парочка переключилась на редких туристов, гуляющих под пронизывающим ветром. В итоге птицы отправились пастись в сугробы на газоне у остановок.

Видео: fontanka.ru
 

Многие петербуржцы сегодня жаловались на внезапный снег в апреле, но некоторые из горожан все же встретили непогоду с радостью и стали искать в ней плюсы. Например, фотограф Алевтина Здоровенина на своей странице "ВКонтакте" опубликовала серию фотографий заснеженных цветов в Ботаническом саду БИН РАН.

Фото: vk.com/id8497696

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