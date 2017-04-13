С 14 апреля открывается навигация по рекам и каналам Петербурга

С девяти утра 14 апреля открывается навигация по рекам и каналам Петербурга. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по транспорту.
"Открываются водные пути города для движения самоходных транспортных судов и водные объекты для плавания маломерных судов", - говорится в сообщении.
Навигация открывается одновременно на канале Грибоедова, Кронверкском проливе, реках Екатерингофке, Пряжке, Мойке, Фонтанке, Карповке, а также на внутренних водных путях, к которым относятся Нева, Малая Нева, Большая Невка, Средняя Невка и Малая Невка.
Ранее, 10 апреля, в Петербурге стартовала навигация по Неве, однако развод мостов отложили из-за отсутствия заявок на проход судов. С этого года Дворцовый и Троицкий мосты будут поднимать раньше ради туристов.
Во время навигации будут разводить мосты:
Благовещенский мост: с 01:25 по 02:45, а также с 03:10 по 05:00.
Дворцовый мост: с 01:10 по 02:50, а также с 03:10 по 04:55.
Троицкий мост: с 01:20 по 04:50.
Литейный мост: с 01:40 по 04:45.
Большеохтинский мост: с 02:00 по 05:00.
Мост Александра Невского: с 02:20 по 05:10.
Володарский мост: с 02:00 по 03:45, а также с 04:15 по 05:45.
Биржевой мост: с 02:00 по 04:45.
Тучков мост: с 02:00 по 02:55, а также с 03:35 по 04:55.