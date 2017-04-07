Дворцовый и Троицкий мосты будут поднимать раньше ради туристов. Об этом сообщает «Комсомольская правда - Петербург» со ссылкой на директора СПб ГБУ «Мостотрест» Андрея Кочина.

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По его словам, мосты теперь будут поднимать на 15 минут раньше - Дворцовый разведут в 01:10, а Троицкий поднимется в 01:20. Решение приняли по просьбе компаний, которые организуют водные экскурсионные прогулки для туристов и жителей города

Теперь у экскурсионных маломерных судов будет 15 минут на то, чтобы пройти под раскрытыми мостами и еще лучше рассмотреть Петербург и его визитную карточку - разведенные мосты.

В ночь с 9 на 10 апреля в Петербурге стартует сезон навигации на Неве и Малой Неве, а с 20 апреля откроется навигация и на рукавах Невы.