В Петербурге стартовала навигация, развод мостов отложили

В Петербурге стартовала навигация, однако развод мостов отложили из-за отсутствия заявок на проход судов по Неве. Об этом сообщает "Мостотрест".

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Разводка мостов над Невой в 2017 году должна была начаться 10 апреля. С 20 апреля суда должны были беспрепятственно проходить по всем рекам и каналам города. Когда теперь будет дан старт разводке мостов, неизвестно.

Как только поступят заявки, мосты будут разводить ежедневно по графику.

Ранее стало известно, что с этого года Дворцовый и Троицкий мосты будут поднимать раньше ради туристов. Мосты теперь будут поднимать на 15 минут раньше - Дворцовый разведут в 01:10, а Троицкий поднимется в 01:20.

Решение приняли по просьбе компаний, которые организуют водные экскурсионные прогулки для туристов и жителей города.