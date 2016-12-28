Принцесса Лея, новые санкции и корпоратив Порошенко

Середина недели, по-прежнему не прекращается поток новостей о катастрофе Ту-154 в Черном море. Уже найдено более 150 обломков самолета, данные основного бортового самописца начали расшифровывать в Москве, остальные два (у самолета Минобороны было три «черных ящика») тоже уже обнаружены. Основной версией трагедии остается ошибка пилотирования: по данным ряда СМИ, что-то пошло не так с закрылками, и пилоты почти сразу после вылета попытались посадить самолет на воду. Вход на сочинские пляжи закрыт, спецслужбы прочесывают их в поисках фрагментов упавшего самолета. В Троицком кафедральном соборе в Париже состоялось богослужение в память о погибших.

Еще одна невеселая новость. Накануне стало известно о смерти Кэрри Фишер, исполнительницы роли принцессы Леи Органы в «Звездных войнах». Актрисе было 60 лет, она, вероятно, не смогла оправиться от сердечного приступа, который перенесла несколькими днями ранее. Поклонники саги по всему миру благодарят ее за счастливое детство, запускают памятные флешмобы и пишут «Да прибудет с тобой сила».

Новости про Джорджа Майкла. Целый ворох зарубежных таблоидов со слов анонимного источника сообщил, что певец скончался из-за героиновой зависимости – якобы именно она стала причиной его сердечной недостаточности. «Он употреблял героин. Думаю, удивительно, что он продержался так долго», - перепечатывает пресса слова «анонимного источника». Майкла госпитализировали с передозировками несколько раз, сообщает пресса.

Наши СМИ тем временем вовсю злорадствуют по поводу некого «корпоратива Петра Порошенко». На новогоднем празднике своей партии «Блок Петра Порошенко» он якобы сказал коллегам, что на них можно положиться, а «на тех, что с вилами и косой, можно положить». Тонкий намек на Олега Ляшко, обещавшего вынести на вилах одного из прокуроров и, конечно, Юлию Тимошенко. Каламбур и правда смешной, но мы там, на корпоративе, со свечкой не стояли.

Про очередные санкции. Администрация президента Обамы (до 20 января он остается лидером США), по данным The Washington Post, готова ввести новые санкции против РФ – на этот раз в связи с вмешательством в выборы. Речь идет о мифических «кибератаках русских хакеров». Санкции предполагаются экономического характера и на дипломатическом уровне.

Петербург. Сегодня в нашем метро начал курсировать «Литературный поезд» - состав, украшенный цитатами русских классиков, связанных с нашим городом. В поезде нас ждут фрагменты произведений и портреты Федора Достоевского, Александра Пушкина, Анны Ахматовой и прочих литературных петербуржцев. Хорошего вам дня, друзья!