На месте крушения Ту-154 нашли еще три тела погибших

Спасатели нашли на месте крушения самолета Ту-154 в Черном море еще три тела погибших. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в силовых структурах.

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«Общее число обнаруженных тел достигло 15», - сказал собеседник агентства. По его словам, в районе крушения Ту-154 также найдены 223 фрагмента тел. Генетическая экспертиза останков погибших пройдет в Москве.

Издание «Лайф» также опубликовало переговоры в кабине пилотов Ту-154 перед крушением самолета. Текст был получен в результате расшифровки записи с одного из бортовых самописцев, говорится в публикации.

«Лайф» отмечает, что на записи много посторонних шумов, которые затрудняют расшифровку. Перед началом внештатной ситуации один из пилотов говорит: «Скорость 300» и «Забрал стойки, командир».

Дальше расшифровка выглядит так:

— Ух, е-мое!

(Звучит резкий сигнал.)

— Закрылки, ****, че за *****!

— Высотометр!

— Нам… (Неразборчиво.)

(Звучит сигнал об опасном сближении с землей.)

— (Неразборчиво.)

— Командир, мы падаем!

КОНЕЦ ЗАПИСИ

Официального подтверждения информации РИА «Новости» и «Лайф» от Минобороны или Следственного комитета пока нет.

Ту-154 Минобороны России с 92 людьми на борту потерпел крушение над Черным морем в ночь на 25 декабря. Среди погибших российские военнослужащие, артисты ансамбля имени Александрова и девять журналистов.

Днем ранее, утром 27 декабря, стало известно об обнаружении одного из трех «черных ящиков» Ту-154; он был доставлен в подмосковный НИИ ВКС для расшифровки. Позднее, вечером, также нашли еще два «черных ящика».

По данным «Интерфакса», специалисты центра ВВС Минобороны уже провели предварительный анализ записей одного из бортовых самописцев самолета Ту-154. По словам собеседника агентства, анализ «черного ящика» подтверждает версию об ошибке пилотирования. Никаких подробностей источник не сообщил.

Одновременно источник агентства в оперативном штабе на месте катастрофы сообщил, что причиной крушения стала нештатная работа закрылков, которая привела к потере подъемной силы и «сваливанию» самолета. По какой причине закрылки могли сработать нештатно, источник агентства не сообщил.