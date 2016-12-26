Крушение Ту-154 в Черном море: главное об авиакатастрофе

В воскресенье, 25 декабря, в Черном море разбился самолет Министерства обороны России Ту-154. На борту лайнера находились 92 человека, в том числе 84 пассажира и восемь членов экипажа. При крушении никто не выжил.

Лайнер совершал перелет из подмосковного аэродрома Чкаловский в сирийскую Латакию. Из Подмосковья самолет вылетел в 1:38, через четыре часа ему потребовалась дозаправка, которая произошла в Адлере. Спустя две минуты после вылета, в 5:27, самолет перестал выходить на связь. Экипаж Ту-154 не подавал аварийного сигнала тревоги.

Причина катастрофы в настоящее время не установлена. Основными версиями являются ошибка пилотирования или техническая неисправность, заявил министр транспорта РФ Максим Соколов. При этом отмечается, что разбившийся Ту-154 проходил капитальный ремонт в 2014 году. В Министерстве обороны также рассматривают версию о некачественном керосине, которым заправили самолет в аэропорту Адлера, сообщили "Известия" со ссылкой на осведомленный источник. Версию теракта рассматривают как маловероятную, ФСБ не нашли признаков теракта или диверсии.

На борту самолета находились 92 человека, в том числе по три журналиста от Первого канала, НТВ и "Звезды", филантроп и врач Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, и 64 участника ансамбля имени Александрова, который должен был выступить с новогодним концертом в сирийском городе Алеппо. Командиром экипажа самолета был военный летчик первого класса майор Роман Волков. У него было более 3500 часов полетов, в том числе в горячих точках.

За первые сутки с момента катастрофы было найдено 11 тел и 154 фрагмента, одно из тел было найдено в шести километрах от береговой линии Сочи. Опознание будет происходить при помощи генетической экспертизы. Родственников находившихся на борту людей попросили сдать образцы ДНК. Первый самолет с телами погибших и фрагментами тел прибыл в Москву утром 26 декабря, позднее стало известно, что опознано первое тело.

Днем 26 декабря водолазы подняли со дна Черного моря два элемента механизма управления самолета. Их обнаружили в 1700 метрах от берега. Помимо этого, были найдены другие крупные обломки самолета.

Фото: Нина Зотина/РИА "Новости"

В настоящее время продолжается поисковая операция. В ней участвуют 45 судов, пять вертолетов и беспилотников, а также 158 водолазов. Осложняет операцию морское течение, которое может отдалить обломки самолета.

Фото: Артур Лебедев/ТАСС

По факту крушения самолета Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье 351 УК РФ (нарушение правил полетов или подготовки к ним, повлекшее тяжкие последствия).

Президент России Владимир Путин объявил понедельник, 26 декабря, днем траура. В знак солидарности день траура объявил в Белоруссии президент Александр Лукашенко.

Семьям погибших выплатят более 5,8 млн рублей, из которых 2,337 млн рублей – страховая выплата и 3,506 млн рублей – единовременное пособие. Выплаты сделает компания "СОГАЗ", так как находившиеся на Ту-154 люди были застрахованы в ней.



Официальный представитель министерства обороны РФ Игорь Конашенков заявил, что министр обороны Сергей Шойгу поручил ускорить выплаты родственникам жертв катастрофы. Глава Министерства труда Максим Топилин сказал, что выплаты будут совершены в ближайшее время сразу после подготовки необходимых документов.

Кто погиб в катастрофе

Среди погибших в авиакатастрофе — 64 участника ансамбля песни и пляски Российской армии имени Александра Александрова. Коллектив существует с 1928 года, за почти 90-летнюю карьеру музыканты выступали во множестве стран, в том числе в районах боевых действий. Ансамбль стал обладателем множества международных премий.

Внук основателя ансамбля Евгений Александров сообщил, что на самолете присутствовали лучшие исполнители коллектива. Среди погибших был директор и художественный руководитель ансамбля Валерий Халилов.

Фото: Pavel Golovkin/AP

На борту Ту-154 было девять журналистов с трех российских телеканалов. От Первого канала в Сирию летели корреспондент Дмитрий Рунков, оператор Вадим Денисов и звукооператор Александр Сойдов, от НТВ — корреспондент Михаил Лужецкий, оператор Олег Пестов и звукооператор Евгений Толстов, от "Звезды" — корреспондент Павел Обухов, оператор Александр Суранов и помощник оператора Валерий Ржевский.

Союз журналистов России заявил о том, что семьям погибших журналистов будет оказана необходимая материальная помощь.

Фото: Максим Блинов/РИА "Новости"

Также пассажиром самолета была Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, она занималась благотворительной деятельностью. Глинка являлась главой и основателем фонда "Справедливая помощь", который оказывает материальную поддержку и врачебную помощь бездомным, умирающим больным, пенсионерам и инвалидам. Также Доктор Лиза была членом Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека.

В начале декабря 2016 года Глинка получила Государственную премию Российской Федерации за выдающиеся достижения в области правозащитной деятельности. На церемонии вручения награды, которая прошла 7 декабря в Кремле, она сказала, что "мы никогда не уверены, что вернемся назад живыми". Доктор Лиза добавила, что она "знает, о чем говорит".

Фото: Михаил Воскресенский/РИА "Новости"

В авиакатастрофе также погиб Антон Губанков, директор департамента культуры Министерства обороны России. На протяжении многих лет Губанков работал журналистом, а с 1988 по 1990 год работал в Сирии. С 2008 по 2011 год он возглавлял комитет по культуре Петербурга, а с мая 2012 года по январь 2013 года был министром культуры Московской области. Антон Губанков также известен как автор слов для популярной песни "Вежливые люди", которую исполнял ансамбль Александрова. Союз журналистов России предложил учредить премию имени Губанкова.

Свои соболезнования в связи с крушением Ту-154 выразило множество людей, в том числе политиков, коллег и знакомых погибших. В знак солидарности цветы приносили к Останкино, к зданию ансамбля Александрова в Москве, к аэропорту Сочи, к зданию фонда "Справедливая помощь" и к российским посольствам в различных странах.

Главы многих стран выразили скорбь по погибшим в авиакатастрофе, среди которых президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, президент Сирии Башар Асад, канцлер Германии Ангела Меркель, президент Турции Реджеп Эрдоган, Польши Анджей Дуда, председатель КНР Си Цзиньпин, министр иностранных дел Италии Анджелино Альфано, председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер и другие. Часть из них упомянули большой вклад ансамбля Александрова для российской культуры.

В Казанском соборе прошла служба в память о погибших Ту-154. Она была совершена по благословению митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Варсонофия. На видеотабло стадиона "Зенит-арена" в Петербурге сегодня, 26 декабря, демонстрировали ролик, посвященный жертвам катастрофы.

Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко также выразил свои соболезнования и поручил отменить мультимедийное шоу на Дворцовой площади в связи с днем траура.

Реакция в социальных сетях

После первых сообщений о крушении Ту-154 реакция в социальных сетях появилась практически мгновенно. Родные, друзья, знакомые погибших и даже те люди, которые никогда не были с ними знакомы, выражали в постах свои соболезнования. Многие остались неравнодушными к трагедии и искренне выражали скорбь. Однако нашлись и те люди, которые говорили о авиакатастрофе с иронией и без уважения к погибшим.

Например, обозреватель и светская львица Божена Рынска на своей странице в Facebook о трагедии написала неоднозначный пост, в котором затронула смерть журналистов НТВ.

Фото: скирин Life

Позднее Рынска рассказала о комментарии администрации Facebook к своему посту.

Фото: facebook.com/bozhena.rynska

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал слова Рынски "сумасшествием".

"В целом эти уродливые проявления сумасшествия поражают особенно в такие дни", — заявил пресс-секретарь президента.

Песков добавил, что жесткая реакция общественного мнения на высказывания Рынски "абсолютно понятна и оправдана".

В интернете появилась петиция с призывом лишить Божену Рынску российского гражданства и выдворить ее за пределы страны. За сутки ее подписали более 15,5 тыс. человек.

В целом эти уродливые проявления сумасшествия поражают особенно в такие дни



Подробнее на ТАСС:

http://tass.ru/obschestvo/3906925

Журналист Аркадий Бабченко написал на своей странице, что не испытывает сочувствия к погибшим.

Фото: facebook.com/babchenkoa

Свое мнение насчет Бабченко и Рынски высказал депутат Государственной думы Виталий Милонов. На своей странице в фейсбуке он написал, что ихнадо лишить гражданства и выслать из страны, а их имущество "реализовать на аукционе в пользу Фонда доктора Лизы для детей ДНР".

Прокомментировал историю и известный юморист Ефим Шифрин.

Фото: facebook.com/nakhim.shifrin

Вскоре Рынску и Бабченко поддержал журналист Александр Тверской.

Фото: facebook.com/bozhena.rynska

Позже Тверской сделал развернутый пост о претензиях россиян к тем, кто высказал резкое мнение по поводу трагедии.

Фото: facebook.com/TverskoyAA

Советник президента Украины Петра Порошенко Юрий Бирюков написал на своей странице в Facebook о том, что ему захотелось принести бутылку "Боярышника" к российскому посольству в Киеве после крушения самолета Минобороны России Ту-154 в Черном море.

Фото: facebook.com/yuri.biriukov

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала на своей странице блокировать пользователей интернета, глумящихся над трагедией Ту-154.

Фото: facebook.com/maria.zakharova.167

Руководство социальной сети "ВКонтакте" заблокировала для комментариев страницы пассажиров Ту-154. По словам пресс-секретаря "ВКонтакте" Евгения Красникова, это было сделано для того, чтобы защитить профили пользователей от аномальной активности в комментариях и на стене.

Пресс-секретарь «ВКонтакте» Евгений Красников



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http://www.rbc.ru/rbcfreenews/585fb94d9a7947552a1ed5a4