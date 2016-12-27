Расшифровка «черного ящика» Ту-154 указала на ошибку пилотирования

Специалисты центра ВВС Минобороны провели предварительный анализ записей одного из бортовых самописцев самолета Ту-154, разбившегося 25 декабря. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на неназванный источник.

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По словам собеседника агентства, анализ «черного ящика» подтверждает версию об ошибке пилотирования. Никаких подробностей источник не сообщил.

Одновременно источник агентства в оперативном штабе на месте катастрофы сообщил, что причиной крушения стала нештатная работа закрылков, которая привела к потере подъемной силы и «сваливанию» самолета. По какой причине закрылки могли сработать нештатно, источник агентства не сообщил.

Официального подтверждения данной информации От Минобороны или Следственного комитета пока нет.

Ту-154 Минобороны России с 92 людьми на борту потерпел крушение над Черным морем в ночь на 25 декабря. Среди погибших российские военнослужащие, артисты ансамбля имени Александрова и девять журналистов.

Сегодня утром, 27 декабря, стало известно об обнаружении одного из трех «черных ящиков» Ту-154; он был доставлен в подмосковный НИИ ВКС для расшифровки. Позднее, вечером, также нашли еще два «черных ящика».