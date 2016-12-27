На месте крушения Ту-154 нашли "черный ящик"

На месте крушения Ту-154 в Черном море обнаружили "черный ящик". Его нашли водолазы в ходе поисковых работ под кабиной самолета, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

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В ближайшее время бортовой самописец доставят на самолете из Сочи в Москву, где расшифровывать данные будут специалисты Министерства обороны РФ.

"Еще два бортовых самописца находятся в хвостовой части самолета. Они пока не найдены", — добавил источник в силовых структурах.

Один из свидетелей аварии рассказал, что Ту-154, вылетевший из аэропорта Адлера, вместо того чтобы набрать высоту, стал быстро снижаться к поверхности моря, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на источник, близкий к расследованию. Очевидец сравнил положение самолета с мотоциклом, поставленным на заднее колесо.

Самолет Ту-154 Минобороны России потерпел крушение утром 25 декабря в Черном море у берегов Сочи. На борту лайнеры было 92 человека, в том числе 64 участника ансамбля песни и пляски имени Александрова, по три журналиста от Первого канала, НТВ и "Звезды", а также врач и филантроп Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза. В катастрофе никто не выжил.

В настоящее время идут поиски тел погибших и устанавливаются причины трагедии. Среди основных версий — попадание в двигатель посторонних предметов, некачественное топливо, повлекшее потерю мощности и отказ работы двигателей, ошибка пилотирования и техническая неисправность самолета.