На месте крушения Ту-154 в Черном море нашли еще два «черных ящика»

На месте крушения самолета Ту-154 в Черном море найдены еще два бортовых самописца. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в оперативном штабе.

«Проводится операция по подъему двух оставшихся бортовых самописцев, расположенных в килекормовой части воздушного судна», - отметил собеседник агентства.

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По его словам, предварительный осмотр «черных ящиков» свидетельствует об их «приемлемом» состоянии. «Они подлежат расшифровке», -цитирует «Интерфакс» источника.

Сегодня утром, 27 декабря, стало известно об обнаружении одного из трех «черных ящиков» Ту-154; он был доставлен в подмосковный НИИ ВКС для расшифровки.

Позже «Интерфакс» сообщил, что установлено местонахождение еще двух самописцев. Министр транспорта РФ Максим Соколов заявил, что эта информация проверяется.

Ту-154 Минобороны России с 92 людьми на борту потерпел крушение над Черным морем в ночь на 25 декабря. Среди погибших российские военнослужащие, артисты ансамбля имени Александрова и девять журналистов.