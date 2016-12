Умер британский певец Джордж Майкл

В ночь на 25 декабря в возрасте 53 лет умер певец Джордж Майкл. Как сообщает The Mirror, Майкл скончался у себя дома в Оксфордшире. О причинах смерти пока ничего не известно.

При этом BBC со ссылкой на его издателя уточняет, что смерть наступила еще днем. Полиция не обнаружила никаких подозрительных обстоятельств случившегося.

«С большой грустью мы подтверждаем, что наш любимый сын, брат и друг Джордж мирно скончался у себя дома во время Рождества», - говорится в заявлении издателя. Семья Майкла объявила, что никаких дополнительных комментариев от них пока не будет.

В 2011 году Джордж Майкл был госпитализирован с пневмонией, из-за чего отложил серию своих концертов. Сообщалось, что тогда он был на грани жизни и смерти, а из-за того, что он подвергся процедуре трахеотомии, существовал риск потери голоса. Однако в том же году он объявил о выздоровлении.

Английский певец, музыкант, композитор и продюсер Джордж Майкл (настоящее имя Йоргос Кириакос Панайоту) прославился в 1980-х как вокалист поп-дуэта Wham! С конца 1980-х - успешный сольный исполнитель. Всего он продал более 100 млн копий своих альбомов.

В 1987 и 1988 годах Майкл стал лауреатом премии «Грэмми» — за дебютный сольный альбом «Faith» и за песню «I Knew You Were Waiting (For Me)», записанную с Аретой Франклин.

Всего он выпустил шесть сольных альбомов. Последний альбом Symphonica был выпущен в 2014 году. В декабре сообщалось, что Джордж Майкл вместе с продюсером Naughty Boy (Шахид Ханом) работает над новым альбомом.