В петербургской подземке запустят поезд со стихами Пушкина и Ахматовой

В петербургском метро начнет курсировать необычный поезд - состав украсят цитатами известных классиков русской литературы, чьи имена тесно связаны с историей Северной столицы. Об этом сообщает канал «Санкт-Петербург».

Изнутри вагоны состава украсят стихами и прозой из произведений Пушкина, Маяковского, Достоевского, Чернышевского, а также стихами поэтов Серебряного века.

«Литературный поезд» выйдет на первую «красную» линию уже завтра, 28 декабря. Декламировать известные со школьной скамьи стихи и пьесы не возбраняется, а наоборот, чтение классики вслух даже приветствуется, отметили в пресс-службе метрополитена.