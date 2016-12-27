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Умерла актриса Кэрри Фишер, игравшая принцессу Лею в «Звездных войнах»

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© Фото: tvperson.ru

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У 60-летней актрисы случился сердечный приступ во время перелета из Лондона в Лос-Анджелес.

Актриса Кэрри Фишер, известная по роли принцессы Леи в киноэпопее «Звездные войны», умерла сегодня, 27 декабря. Об этом сообщает издание Hollywood Reporter.

"С глубокой печалью Билли Лоерд (дочь актрисы – прим. ред.) подтверждает, что ее любимая мать Керри Фишер скончалась сегодня утром в 8.55 (19.55 мск)", - говорится в сообщении журнала.

У 60-летней актрисы случился сердечный приступ во время перелета из Лондона в Лос-Анджелес. Ее доставили в больницу в критическом состоянии, как только самолет приземлился.

Позднее брат актрисы Тодд Фишер рассказал, что его сестра "вышла из критического состояния" и ее состояние стабилизировалось. Фишер подключили к аппарату искусственного дыхания.

Кэрри Фишер прославилась благодаря роли в первом фильме из киноэпопеи «Звездные войны» (1977), в котором она сыграла принцессу Лею Органу. На момент начала съемок ей было 19 лет. В дальнейшем Фишер сыграла Лею еще в четырех фильмах из серии «Звездные войны», в том числе в эпизодах VII (2015) и VIII (выход запланирован на 2017 год).

В 1990-е и 2000-е Фишер работала в Голливуде «сценарным доктором», то есть занималась доработкой сценариев. Среди фильмов, в работе над которыми она поучаствовала в этом качестве, были I—III эпизоды «Звездных войн», «Смертельное оружие 3», «Певец на свадьбе», «Мистер и миссис Смит».

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