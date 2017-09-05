Мьянма, "Матильда" и потоп в Уфе

Вторник начнем с новостей из Узбекистана. ЦБ страны девальвировал национальную валюту вдвое, от такой новости даже сайт регулятора «упал» на какое-то время. Еще 2 сентября доллар стоил 4,2 сумов, а сейчас – уже 8,1 тыс. Девальвация связана с президентским указом, разрешающим покупку валюты как юридическими, так и физическими лицами – для международных операций, выплат командировочных, закупки иностранного оборудования. Есть ограничения на обналичивание валюты, но это мелочи по сравнению с действовавшим ранее полным запретом. Цена доллара на черном рынке была такой же, как ныне установленный официальный курс. К слову, ранее в Узбекистане отменили выездные визы (верной дорогой идут товарищи).

Тем временем Уфу затопило. В городе прошел такой ливень, что за один час выпало две месячные нормы осадков. Дождь, град – затоплены оказались офисы, магазины, 15 км железнодорожного полотна и цокольные этажи жилых домов. Коммунальные службы переведены на круглосуточный режим работы, срочно прочищают ливневки (самое время). В общем, Уфа, ты держись там!

Что там по поводу мусульман в Мьянме. Протесты против притеснения исламского меньшинства в буддистской стране прошли в Москве, Чечне и Дагестане, причем Рамзан Кадыров объявил, что готов публично пойти против позиции России по этому вопросу. Рохинджа – национальное и религиозное меньшинство, проживающее на узкой береговой линии на границе с Бангладеш. Это около одного млн человек, постоянно притесняемых с тех пор, как Бирма (ныне Мьянма) перестала быть британской колонией. Помимо религиозных различий, у рохинджа нет гражданства, избирательного права, им почти невозможно устроиться на работу и просто свободно передвигаться по стране. Весной этого года Россия вслед за Китаем заблокировала резолюцию Совбеза ООН о необходимости вмешаться в ситуацию (у КНР бизнес-интересы в Мьянме). Между тем мусульманское меньшинство из-за притеснений обрастает радикальными группировками, что в современном мире крайне опасно. А Владимир Путин сразу после заявления Кадырова осудил притеснение мусульман.

Немного о хорошем. В отделениях Сбербанка, возможно, совсем скоро начнут оформлять российские паспорта, регистрировать жилье и выдавать водительские права. То есть сотрудники банка будут одновременно выполнять функции работников МФЦ. Внедрить проект банк намерен до конца этого года. Особенно актуально будет там, где критически не хватает МФЦ.

Петербург. В Московском и Фрунзенском районе сегодня могут частично отключить горячую воду. Это связано с испытаниями теплосетей, 6 сентября воду обещают вернуть. В общем, если что, не пугайтесь.

Режиссер Алексей Учитель обвинил депутата Госдумы Наталью Поклонскую в поддержке террористов. 4 сентября мужчина на УАЗе, нагруженном газовыми баллонами, въехал в здание кинотеатра «Космос» - по данным местных СМИ, именно из-за скорого выхода в прокат фильма Учителя «Матильда». Ранее неизвестные бросали бутылки с горючей смесью в окна петербургской киностудии «Лендок». А в городе, тем временем, отличная погода, поэтому хорошего вам дня, друзья!