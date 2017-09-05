Сбербанк будет оформлять паспорта и выдавать водительские права

Сбербанк будет оформлять российские паспорта, выдавать водительские права и оказывать другие госуслуги в своих отделениях. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на вице-президента Сбербанка Андрея Шарова.

В 2018 году проект запустят в тестовом режиме - лишь в нескольких регионах. Сбербанк фактически возьмет на себя услуги МФЦ (многофункциональных центров предоставления муниципальных и государственных услуг).

«Банковский сотрудник будет выполнять функции сотрудника МФЦ. Это значит, что вы сможете зарегистрировать квартиру, получить паспорт или водительские права в банке», - рассказал Шаров 5 сентября на Восточном экономическом форуме.

К 2019 году проект планируется распространить на все регионы России, где есть нехватка МФЦ, также добавил Шаров. «Примерно в 30% субъектов РФ есть такая потребность», - резюмировал он.