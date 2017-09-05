В Петербурге 5 сентября днем будет ветрено и без осадков. Температура воздуха днем - от 13 до 15 градусов тепла. Об этом говорится в ежедневном прогнозе ГУ МЧС по Петербургу.

"Облачная с прояснениями погода. Без осадков. Ветер северо-восточный, восточный ночью 6-11 м/с, днем 8-13 м/с", - говорится в сообщении ведомства.

Атмосферное давление днем будет понижаться. Восход солнца был в 06:02, закат будет в 19:51. После заката температура воздуха опустится до плюс 11 градусов, ночью будет также без осадков.