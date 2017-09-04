Алексей Учитель: Наталья Поклонская обеспечивает прикрытие «террористической организации»

Режиссер Алексей Учитель, автор фильма «Матильда», обвинил депутата Госдумы Наталью Поклонскую в поддержке террористов. По его мнению, нна обеспечивает прикрытие «террористической организации». Об этом сообщает «Медуза».

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Заявление режиссера связано с инцидентом в Екатеринбурге, где мужчина протаранил здание кинотеатра и устроил поджог. По неподтвержденным данным, мужчина пытался сжечь кинотеатр из-за фильма «Матильда», против которого активно выступает Поклонская.

Учитель считает, что в России под видом религиозной формируется террористическая организация, которая ставит своей целью дестабилизацию общества. Он отметил, что протесты против его фильма «Матильда» - это лишь повод для этой организации заявить о себе, а «боевиков» никто не пытается остановить. О какой именно организации идет речь, он не сообщил.

«Мы видим и их идеологов, и организаторов, боевиков. Они не скрываются. Мы видим, что они работают не против кино, они работают против российского государства. Пора уже их остановить!» - говорится в заявлении Учителя.

Утром 4 сентября в Екатеринбурге водитель микроавтобуса УАЗ врезался в здание кинотеатра «Космос». Автомобиль протаранил вход в кинотеатр, после чего загорелся. В машине были найдены несколько газовых баллонов. Автомобиль поджег сам водитель. В результате инцидента никто не пострадал.

Водителя автомобиля задержали, им оказался 39-летний житель Свердловской области Денис Мурашов. Он состоит на учете у психиатра. Издание Znak.com со ссылкой на близкие к следствию источники утверждает, что мотивом Мурашова стал прокат в Екатеринбурге фильма «Матильда» Алексея Учителя о внебрачных связях императора Николая II. Такой же версии придерживается мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман.

В ночь на 31 августа в Петербурге произошла попытка поджога здания, где находится студия Алексея Учителя. По факту нападения на студию возбуждено уголовное дело.

В фильме «Матильда» рассказывается об отношениях императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской. Премьера кино пройдет в Мариинском театре 23 октября 2017 года, она приурочена к 100-летию Октябрьской революции. В прокат «Матильда» выйдет 25 октября, министерство культуры уже выдало прокатное удостоверение для показа фильма по всей России.

Поклонская является главным противником кино, именно она сообщает о 40 тыс. оскорбленных фильмом людей. Кроме того, именно депутат организовала 1 августа молитвенное стояние против фильма во многих городах России, в том числе в Петербурге.