«Французской кухни лучший цвет и Страсбурга пирог нетленный»: лучшие рестораны дореволюционного Петербурга

«Кюба»
«Кюба» в последние десятилетия существования Российской империи был одним из наиболее известных ресторанов города. Среди гостей часто встречались великие князья – о встречах с ними писала балерина Матильда Кшесинская в своих мемуарах.
Именитым гостям модного ресторана даже позволяли гулять в долг – Жан-Пьера Кюба, основателя заведения, не считал это проблемой, хотя общий размер долгов достигал 25 тыс. рублей. С наступлением XX века модный ресторан был в числе первых в Петербурге, у которого появилась электрическая мигающая реклама.
История «Кюба» закончилась в 1917 году. Тогда владельца ресторана арестовали за продажу алкоголя.
Где: Большая Морская улица, 16
1916 год. Фото: pastvu.com
«Бродячая собака»
Без «Бродячей собаки» нельзя представить историю Серебряного века. Кафе на Итальянской улице было главным местом для творческих встреч поэтов и других деятелей искусства той эпохи.
Владельцем места был Борис Пронин, помощник театрального режиссёра Всеволода Мейерхольда. «Во время гастролей Художественного театра каждой весной театральная молодёжь, да и старики были бездомными. И вот у меня возникла мысль, что надо создать романтический кабачок, куда бы мы все, «бродячие собаки», могли приткнуться, дёшево прокормиться и быть у себя – бродячие, бесприютные собаки. Я боялся назвать «Собаку» «Собакой», думал, что название должно быть острым, но оно придёт само, а мысль была именно о бездомных собаках», – говорил он о создании кафе.
Творческий клуб существовал чуть больше трёх лет – с конца 1911 года по март 1915 года. За это время в нём побывали Алексей Толстой, Анна Ахматова, Владимир Маяковский, Осип Мандельштам и другие легенды русской культуры. Современную версию «Собаки» открыли спустя век.
Где: Итальянская улица, 4
1913 год. Фото: hlebnikov.ru
«Талон»
В начале XIX века француз Пьер Талон, переехавший в столицу Российской империи, открыл в доме на углу Невского проспекта и набережной Мойки ресторан. Ужин здесь могли позволить себе немногие – цены были очень высокими.
В литературе «Талон» увековечил Александр Пушкин, который не раз отдыхал в ресторане. Он упомянул место в «Евгении Онегине»:
«К Talon помчался: он уверен,
Что там уж ждет его Каверин.
Вошел: и пробка в потолок,
Вина кометы брызнул ток;
Пред ним roast-beef окровавленный,
И трюфли, роскошь юных лет,
Французской кухни лучший цвет,
И Страсбурга пирог нетленный
Меж сыром лимбургским живым
И ананасом золотым».
Ресторан в середине 1820-х годов перешёл новому владельцу, когда Талон вернулся во Францию. Позднее в доме Чичерина существовала кондитерская, концертный зал Русского музыкального общества и Дом искусств, учреждённый по инициативе Максима Горького.
Где: Невский проспект, 15
1830-е годы, картина Василия Садовникова. Фото: walkspb.ru
«Палкин»
Первый ресторан культовой сети «Палкин» был открыт ещё в конце XVIII века. Позднее появились и другие заведения, одно из которых расположилось на углу Невского и Литейного проспектов.
В 1874 году этот ресторан переехал в дом на противоположной стороне – на углу Владимирского проспекта. Там разместили 25 залов, бильярдные и даже большой бассейн.
В «Палкине» бывали Антон Чехов, Фёдор Достоевский, Пётр Чайковский и другие знаменитости. «Айда к Палкину! – скомандовал Прокоп извозчику, – я, брат, нынче все у Доминика да у Палкина развлекаюсь: напитки тут крепки», – писал Салтыков-Щедрин в «Дневнике провинциала в Петербурге».
«Палкин» закрылся в 1917 году, а в 1925 году вернулся к работе на недолгое время. Здание позднее переделали под кинотеатр «Титан», а возродился ресторан лишь в 1995 году. Работает он и по сей день.
Где: Невский проспект, 47
Первая половина 1910-х годов. Фото: ателье Буллы / mtdata.ru
«Донон»
Ресторан на набережной Мойки, расположенный рядом с Дворцовой площадью, был открыт в 1849 году. Он стал любимым местом отдыха для чиновников, офицеров и окружения императорской семьи. Бывали здесь и представители творческой интеллигенции, например, Иван Тургенев, и бандиты, в том числе Лёнька Пантелеев.
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«Донон», названный по фамилии своего владельца, считался одним из самых модных заведений второй половины XIX века. Гости ценили местную кухню и обслуживание, а также румынский оркестр, который часто играл в ресторане.
В 1910 году «Донон» под руководством нового владельца переехал на Английскую набережную и стал называться «Старый Донон». Он просуществовал пару лет. На месте прежнего ресторана на Мойке появилось заведение «Донон, Бетан и Татары», которое также недолго проработало.
Где: набережная реки Мойки, 24
1911 год. Фото: ателье Буллы / citywalls.ru
«Метрополь»
Знаменитый «Метрополь» был местом встречи представителей богемы в начале XX века. В ту эпоху ресторан принадлежал 1-му Санкт-Петербургскому товариществу официантов.
Свое наиболее известное имя он получил лишь после национализации в 1931 году. В тот же период там открыли кондитерскую «Метрополь», которая до сих пор работает.
В разное время в ресторане ужинали не только влиятельные деятели Советского Союза, но и зарубежные гости. Например, в «Метрополе» отдыхали президент США Рональд Рейган и глава Франции Жак Ширак.
Где: Садовая улица, 22
Середина 1910-х годов. Фото: mtdata.ru
«Медведь»
Ресторан на Большой Конюшенной улице открыл в 1878 году купец Эрнест Игель. Главной особенностью его заведение стало настоящее чучело медведя – оно стояло с подносом в руках у входа.
«Медведь» был местом, которое пользовалось спросом у предпринимателей, промышленников и купцов. Но и представители творческого мира были не прочь сюда заглянуть.
Например, на вечере в честь актрисы Марья Савиной собралось свыше тысячи гостей. В последние годы существования ресторана завсегдатаем стал Шаляпин.
После 1917 года «Медведь» перестал существовать. Спустя 12 лет здание отдали театру «Новый ТЮЗ», а позднее в нём разместился Театр эстрады и миниатюр, который сейчас носит имя Аркадия Райкина.
Где: Большая Конюшенная улица, 27
Начало XX века. Фото: ателье Буллы / mtdata.ru
«Дюссо»
«Для вас я пренебрег родными, мненьем света, cвободой, деньгами, кредитом у Дюссо... Для вас, для вас одной я, словом, бросил всё...» – такие строки есть в произведении «Красному яблочку червоточинка не в укор» поэта Алексей Апухтина.
Ресторан «Дюссо» был известен столами, которые накрывали в честь праздников. Но гуляли здесь и по скромным поводам.
«Дюссо» также любили за бильярдные столы. За игрой можно было встретить Ивана Тургенева, частого гостя ресторана.
Где: Большая Морская улица, 11
1900-1901 год. Фото: pastvu.com
«Литературное кафе»
В первой половине XIX века в доме на углу Невского и набережной Мойки работала кондитерская. Она принадлежала С. Вольфу и Т. Беранже и считалась лучшей в городе.
Здесь любили собираться поэты и писатели, благодаря которым заведение и получило своё название – «Литературное кафе». Место стало важным элементом биографии Александра Сергеевича Пушкина. Отсюда он отправился на дуэль с Дантесом.
Кафе, которое во второй половине превратилось в ресторан, фигурирует и в жизни Петра Чайковского. В нём ему подали стакан сырой воды, когда в Петербурге была эпидемия холеры. Композитор заразился и через пару дней умер.
Современное «Литературное кафе» было открыто в 1985 году. На первом этаже можно увидеть восковую фигуру Пушкина.
Где: Невский проспект, 18
1900-1901 год. Фото: Карл Булла / walkspb.ru
«Вена»
В здании, где недолго жил, а затем умер Чайковский, в середине XIX века работал «Венский трактир», где часто устраивали карточные вечера. Позднее дом был перестроен, и в нём открыли ресторан, который унаследовал название предыдущего заведения.
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Поговаривали, что «быть причастным к литературе и не побывать в «Вене» – всё равно, что быть в Риме и не видеть Папы Римского». В ресторане проводили ужины с известными писателями и художниками, здесь можно было завести необходимые знакомства.
В стенах «Вены» бывали Александр Блок, Александр Куприн, Фёдор Шаляпин. Интерьеры ресторана не были изысканными, но сюда всё равно приходили богатые петербуржцы и гости города. Например, ради завтрака: с 12:00 до 15:00 тут подавали набор из пары блюд, графинчика водки и двух кружек пива.
Как и большинство других заведений, ресторан «Вена» закрыли после Октябрьской революции.
Где: Малая Морская улица, 13