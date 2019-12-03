«Французской кухни лучший цвет и Страсбурга пирог нетленный»: лучшие рестораны дореволюционного Петербурга

«Кюба»

«Кюба» в последние десятилетия существования Российской империи был одним из наиболее известных ресторанов города. Среди гостей часто встречались великие князья – о встречах с ними писала балерина Матильда Кшесинская в своих мемуарах.

Именитым гостям модного ресторана даже позволяли гулять в долг – Жан-Пьера Кюба, основателя заведения, не считал это проблемой, хотя общий размер долгов достигал 25 тыс. рублей. С наступлением XX века модный ресторан был в числе первых в Петербурге, у которого появилась электрическая мигающая реклама.

История «Кюба» закончилась в 1917 году. Тогда владельца ресторана арестовали за продажу алкоголя.

Где: Большая Морская улица, 16

1916 год. Фото: pastvu.com

«Бродячая собака»

Без «Бродячей собаки» нельзя представить историю Серебряного века. Кафе на Итальянской улице было главным местом для творческих встреч поэтов и других деятелей искусства той эпохи.

Владельцем места был Борис Пронин, помощник театрального режиссёра Всеволода Мейерхольда. «Во время гастролей Художественного театра каждой весной театральная молодёжь, да и старики были бездомными. И вот у меня возникла мысль, что надо создать романтический кабачок, куда бы мы все, «бродячие собаки», могли приткнуться, дёшево прокормиться и быть у себя – бродячие, бесприютные собаки. Я боялся назвать «Собаку» «Собакой», думал, что название должно быть острым, но оно придёт само, а мысль была именно о бездомных собаках», – говорил он о создании кафе.

Творческий клуб существовал чуть больше трёх лет – с конца 1911 года по март 1915 года. За это время в нём побывали Алексей Толстой, Анна Ахматова, Владимир Маяковский, Осип Мандельштам и другие легенды русской культуры. Современную версию «Собаки» открыли спустя век.

Где: Итальянская улица, 4

1913 год. Фото: hlebnikov.ru

«Талон»

В начале XIX века француз Пьер Талон, переехавший в столицу Российской империи, открыл в доме на углу Невского проспекта и набережной Мойки ресторан. Ужин здесь могли позволить себе немногие – цены были очень высокими.

В литературе «Талон» увековечил Александр Пушкин, который не раз отдыхал в ресторане. Он упомянул место в «Евгении Онегине»:

«К Talon помчался: он уверен,

Что там уж ждет его Каверин.

Вошел: и пробка в потолок,

Вина кометы брызнул ток;

Пред ним roast-beef окровавленный,

И трюфли, роскошь юных лет,

Французской кухни лучший цвет,

И Страсбурга пирог нетленный

Меж сыром лимбургским живым

И ананасом золотым».

Ресторан в середине 1820-х годов перешёл новому владельцу, когда Талон вернулся во Францию. Позднее в доме Чичерина существовала кондитерская, концертный зал Русского музыкального общества и Дом искусств, учреждённый по инициативе Максима Горького.

Где: Невский проспект, 15

1830-е годы, картина Василия Садовникова. Фото: walkspb.ru

«Палкин»

Первый ресторан культовой сети «Палкин» был открыт ещё в конце XVIII века. Позднее появились и другие заведения, одно из которых расположилось на углу Невского и Литейного проспектов.

В 1874 году этот ресторан переехал в дом на противоположной стороне – на углу Владимирского проспекта. Там разместили 25 залов, бильярдные и даже большой бассейн.

В «Палкине» бывали Антон Чехов, Фёдор Достоевский, Пётр Чайковский и другие знаменитости. «Айда к Палкину! – скомандовал Прокоп извозчику, – я, брат, нынче все у Доминика да у Палкина развлекаюсь: напитки тут крепки», – писал Салтыков-Щедрин в «Дневнике провинциала в Петербурге».

«Палкин» закрылся в 1917 году, а в 1925 году вернулся к работе на недолгое время. Здание позднее переделали под кинотеатр «Титан», а возродился ресторан лишь в 1995 году. Работает он и по сей день.

Где: Невский проспект, 47

Первая половина 1910-х годов. Фото: ателье Буллы / mtdata.ru

«Донон»

Ресторан на набережной Мойки, расположенный рядом с Дворцовой площадью, был открыт в 1849 году. Он стал любимым местом отдыха для чиновников, офицеров и окружения императорской семьи. Бывали здесь и представители творческой интеллигенции, например, Иван Тургенев, и бандиты, в том числе Лёнька Пантелеев.

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«Донон», названный по фамилии своего владельца, считался одним из самых модных заведений второй половины XIX века. Гости ценили местную кухню и обслуживание, а также румынский оркестр, который часто играл в ресторане.

В 1910 году «Донон» под руководством нового владельца переехал на Английскую набережную и стал называться «Старый Донон». Он просуществовал пару лет. На месте прежнего ресторана на Мойке появилось заведение «Донон, Бетан и Татары», которое также недолго проработало.

Где: набережная реки Мойки, 24

1911 год. Фото: ателье Буллы / citywalls.ru

«Метрополь»

Знаменитый «Метрополь» был местом встречи представителей богемы в начале XX века. В ту эпоху ресторан принадлежал 1-му Санкт-Петербургскому товариществу официантов.

Свое наиболее известное имя он получил лишь после национализации в 1931 году. В тот же период там открыли кондитерскую «Метрополь», которая до сих пор работает.

В разное время в ресторане ужинали не только влиятельные деятели Советского Союза, но и зарубежные гости. Например, в «Метрополе» отдыхали президент США Рональд Рейган и глава Франции Жак Ширак.

Где: Садовая улица, 22

Середина 1910-х годов. Фото: mtdata.ru

«Медведь»

Ресторан на Большой Конюшенной улице открыл в 1878 году купец Эрнест Игель. Главной особенностью его заведение стало настоящее чучело медведя – оно стояло с подносом в руках у входа.

«Медведь» был местом, которое пользовалось спросом у предпринимателей, промышленников и купцов. Но и представители творческого мира были не прочь сюда заглянуть.

Например, на вечере в честь актрисы Марья Савиной собралось свыше тысячи гостей. В последние годы существования ресторана завсегдатаем стал Шаляпин.

После 1917 года «Медведь» перестал существовать. Спустя 12 лет здание отдали театру «Новый ТЮЗ», а позднее в нём разместился Театр эстрады и миниатюр, который сейчас носит имя Аркадия Райкина.

Где: Большая Конюшенная улица, 27

Начало XX века. Фото: ателье Буллы / mtdata.ru

«Дюссо»

«Для вас я пренебрег родными, мненьем света, cвободой, деньгами, кредитом у Дюссо... Для вас, для вас одной я, словом, бросил всё...» – такие строки есть в произведении «Красному яблочку червоточинка не в укор» поэта Алексей Апухтина.

Ресторан «Дюссо» был известен столами, которые накрывали в честь праздников. Но гуляли здесь и по скромным поводам.

«Дюссо» также любили за бильярдные столы. За игрой можно было встретить Ивана Тургенева, частого гостя ресторана.

Где: Большая Морская улица, 11

1900-1901 год. Фото: pastvu.com

«Литературное кафе»

В первой половине XIX века в доме на углу Невского и набережной Мойки работала кондитерская. Она принадлежала С. Вольфу и Т. Беранже и считалась лучшей в городе.

Здесь любили собираться поэты и писатели, благодаря которым заведение и получило своё название – «Литературное кафе». Место стало важным элементом биографии Александра Сергеевича Пушкина. Отсюда он отправился на дуэль с Дантесом.

Кафе, которое во второй половине превратилось в ресторан, фигурирует и в жизни Петра Чайковского. В нём ему подали стакан сырой воды, когда в Петербурге была эпидемия холеры. Композитор заразился и через пару дней умер.

Современное «Литературное кафе» было открыто в 1985 году. На первом этаже можно увидеть восковую фигуру Пушкина.

Где: Невский проспект, 18

1900-1901 год. Фото: Карл Булла / walkspb.ru

«Вена»

В здании, где недолго жил, а затем умер Чайковский, в середине XIX века работал «Венский трактир», где часто устраивали карточные вечера. Позднее дом был перестроен, и в нём открыли ресторан, который унаследовал название предыдущего заведения.

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Поговаривали, что «быть причастным к литературе и не побывать в «Вене» – всё равно, что быть в Риме и не видеть Папы Римского». В ресторане проводили ужины с известными писателями и художниками, здесь можно было завести необходимые знакомства.

В стенах «Вены» бывали Александр Блок, Александр Куприн, Фёдор Шаляпин. Интерьеры ресторана не были изысканными, но сюда всё равно приходили богатые петербуржцы и гости города. Например, ради завтрака: с 12:00 до 15:00 тут подавали набор из пары блюд, графинчика водки и двух кружек пива.

Как и большинство других заведений, ресторан «Вена» закрыли после Октябрьской революции.

Где: Малая Морская улица, 13

1913 год. Фото: Карл Булла / walkspb.ru