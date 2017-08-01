  • 1 Август 2017
USD 02.08.2017 59.8454 +-0.2179
USD ММВБ 22:16 60.06980  
EUR 02.08.2017 70.7313 +0.2710
EUR ММВБ 22:16 70.9730  
Нефть($) 01.08.2017 51.81 1.67
Нефть(p) 01.08.2017 3100.59 +89.02

В Петербурге верующие и казаки вышли на молитвенное стояние против фильма «Матильда»

Автор:


© Фото: fontanka.ru
    следующая

    Темы дня

    Оно прошло в казачьем Крестовоздвиженском соборе на Лиговском проспекте.

    В Петербурге верующие и казаки вышли на молитвенное стояние против фильма «Матильда». Оно прошло в казачьем Крестовоздвиженском соборе на Лиговском проспекте. Об этом сообщает «Фонтанка.ру».

    Читайте также:

    Страсти вокруг «Матильды»: жалобы на фильм, критика РПЦ и угрозы Алексею Учителю

    Стояние призвано «защитить честь Государя от клеветы «наследников» кровавых вурдалаков, ритуально убивших царственных страстотерпцев 100 лет назад и теперь ехидно глумящихся над их памятью в лживом фильме «Матильда».

    Перед началом молитвенного стояния священник объявил, что в программу мероприятия входят только молебен и акафист, а «никаких выступлений гражданских лиц не будет». Он объяснил, что первопричина несчастья с выходом фильма «Матильда» в том, что «народ к богу не идет», как и сто лет назад. По его мнению, из-за этого «тогда царя расстреляли, а сегодня порочат».

    Стояние против фильма «Матильда» 1 августа одновременно проходит во многих городах России. Его анонсировала депутат Госдумы Наталья Поклонская, она пригласила на стояние в том числе режиссера картины Алексея Учителя.

    При этом РПЦ открестилась от организации стояния. «Православная общественность имеет право на выражение своего мнения», - цитирует РБК заместителя председателя отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанга Кипшидзе.

    В фильме «Матильда» рассказывается об отношениях императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской. Премьера кино пройдет в Мариинском театре 6 октября 2017 года, она приурочена к 100-летию Октябрьской революции. В прокат "Матильда" выйдет 25 октября.

    По теме

    Все новости рубрики
      следующая
      следующая
      Все новости
      Общество

      YouDo в Санкт-Петербурге

      Лучшее в Петербурге

      Куда сходить в Петербурге в августе

      Последний месяц лета приготовил много приятных сюрпризов жителям и гостям Северной столицы. «Санкт-Петербург.ру» расскажет о самых ярких из них.

      читать далее →

      Пиво, виски, рок-н-ролл: лучшие бары с живой музыкой в Петербурге

      Для любителей тяжелого или не тяжелого рока, а также мелодичного рок-н-рола «Санкт-Петербург.ру» подготовил несколько вариантов баров в центре города с живыми выступлениями музыкантов.

      читать далее →

      «Не взлетим, так поплаваем!»: лучшие аквапарки и бассейны Петербурга

      Если этим летом не удалось улететь на море, а погода в области не позволила искупаться за городом, то вам будет полезна подборка «Санкт-Петербург.ру» лучших аквапарков и бассейнов Северной столицы, где возможно разовое посещение.

      читать далее →

      Как это сделано

      написать письмо

      Царская одежда: как производят меховые изделия

      «Санкт-Петербург.ру», вооружившись пословицей «готовь сани летом», отправился на одно из самых популярных меховых производств города, чтобы узнать, как сегодня шьют шубы, а также с чем их лучше носить и почему вообще меха имеют бешенную популярность у женщин всего мира.

      все письма →
      прочитать письмо →

      Проверено на себе

      «Надейся на лучшее, рассчитывай на худшее»: «Санкт-Петербург.ру» протестировал бесплатный Wi-Fi в метро

      «Санкт-Петербург.ру» проверил, как работает бесплатный Wi-Fi в метро, и собрал основные проблемы, с которыми могут столкнуться пассажиры.

      читать далее →

      Гид по Петербургу

      Петербург для нищих: как жить и веселиться с пустым кошельком

      Несколько советов о том, где жить, что носить и как отдыхать в Петербурге, но не тратить на это много денег

      читать далее →

      Пресс-релизы

      28.07.17
      В Санкт-Петербурге началось обновление трамвайной сети
      27.07.17
      Лазерная эпиляция в Санкт-Петербурге от "Лазер Эстетик"
      25.07.17
      Чем может помочь опытный юрист?
      25.07.17
      Цветы в интернет-магазине
      24.07.17
      Самый удобный интернет-магазин по продаже матрасов в Санкт-Петербурге
      24.07.17
      Как создать крепкую интернациональную семью?
      21.07.17
      «Летучий Голландец» Санкт-Петербурга
      20.07.17
      Порошковые краски изменят ваше представление о ремонте

      сделано в spbnews

      © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
      Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
      Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegramm