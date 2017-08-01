В Петербурге верующие и казаки вышли на молитвенное стояние против фильма «Матильда». Оно прошло в казачьем Крестовоздвиженском соборе на Лиговском проспекте. Об этом сообщает «Фонтанка.ру».

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Стояние призвано «защитить честь Государя от клеветы «наследников» кровавых вурдалаков, ритуально убивших царственных страстотерпцев 100 лет назад и теперь ехидно глумящихся над их памятью в лживом фильме «Матильда».

Перед началом молитвенного стояния священник объявил, что в программу мероприятия входят только молебен и акафист, а «никаких выступлений гражданских лиц не будет». Он объяснил, что первопричина несчастья с выходом фильма «Матильда» в том, что «народ к богу не идет», как и сто лет назад. По его мнению, из-за этого «тогда царя расстреляли, а сегодня порочат».

Стояние против фильма «Матильда» 1 августа одновременно проходит во многих городах России. Его анонсировала депутат Госдумы Наталья Поклонская, она пригласила на стояние в том числе режиссера картины Алексея Учителя.

При этом РПЦ открестилась от организации стояния. «Православная общественность имеет право на выражение своего мнения», - цитирует РБК заместителя председателя отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанга Кипшидзе.

В фильме «Матильда» рассказывается об отношениях императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской. Премьера кино пройдет в Мариинском театре 6 октября 2017 года, она приурочена к 100-летию Октябрьской революции. В прокат "Матильда" выйдет 25 октября.