Богатство, знаменитости и атланты: дом Веге на Крюковом канале

Доходный дом Веге – настоящий шедевр архитектуры и, возможно, одно из самых известных зданий в западной части Адмиралтейского района. Квартиры в нём стоят огромных денег. И это неудивительно. В доме, который выглядит богато, отлично оформленная парадная, высокие потолки и другие отличительные особенности жилья в исторической части Петербурга.

Первые упоминания о земле на месте дома Веге относятся к концу XVIII века. Участок вместе с соседними домами принадлежал архитектору Василию Баженову, автору Михайловского замка и вице-президенту Академии художеств. Когда он умер, его сыновья, Константин и Всеволод, построили там каменные дома. Два трёхэтажных здания вместе с участком продали в 1810-е годы. Часть владения, принадлежавшая Всеволоду, перешла династии Бенуа.

Нынешнее строение на углу набережной Крюкова канала и проспекта Римского-Корсакова появилось спустя 100 лет. Его хозяином был Роберт Георгиевич Веге, владелец Киновеевского ультрамаринового завода. Возможно, именно ему принадлежала идея выполнить дом в итальянском стиле. Либо это затея Сергея Овсянникова, автора проекта здания.

1914-1917 годы. Фото: pastvu.com

Овсянников набирался опыта в мастерской Леонтия Бенуа. Дом Веге стал для него первой работой в Петербурге, которую он выполнил самостоятельно. Фасад украшен большим количеством декоративных элементов. Но даже они не сразу бросаются в глаза, в отличие от атлантов. Их вид напоминает легендарные фигуры Нового Эрмитажа.

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Атланты украшают вход в курдонёр. Так называют парадный двор перед домом. Вся конструкция здания была направлена на то, чтобы показать его богатство. Даже цветом постройка Овсянникова похожа на доходный дом Вавельберга, в котором находился банк. Благодаря этому статусность здания на набережной Крюкова канала повышалась в глазах квартиросъёмщиков.

1930-е годы. Фото: citywalls.ru

В доме Веге жили и бывали многие знаменитые личности. Одним из первых обитателей был пианист и дирижёр Александр Зилоти, который приходился двоюродным братом Сергею Рахманинову. Ему и его семье понравилось тепло в новой квартире, благодаря чему можно было терпеть сырость, часто встречавшуюся в новых домах.

В квартиру к пианисту приходили именитые гости. Среди них были композиторы Сергей Прокофьев и Игорь Стравинский, который жил неподалёку.

Вопреки слухам, певец Фёдор Шаляпин не был жильцом доходного дома Веге. Тем не менее артист, выступавший на «Концертах А. Зилоти», часто заходил в квартиру к пианисту.

Позднее в здании на Крюковом канале стал жить учёный Михаил Лобашёв. Он провёл там 36 лет. В честь Лобашёва на фасаде дома повесили мемориальную табличку.

Фото: Instagram / @marisha_m_2017, @vladimirfilippov77

Некоторое время в доме, на рубеже 1910-1920-х годов, располагалась библиотека. Не сохранилось данных, сколько лет она просуществовала. Незадолго до революции в здании также работало посольство Румынии.

До наших дней дом сохранился в почти неизменном виде. По словам местных жителей, в некоторых квартирах сохранились камины и даже части лепного декора.

На протяжении десятилетий на крыше дома не работали часы. Их удалось восстановить лишь в 2015 году благодаря инициативе неравнодушных петербуржцев. Ремонт обошёлся почти в 400 тыс. рублей.

В последние годы дополнительный интерес к дому Веге был вызван лидером группы «Ленинград» Сергеем Шнуровым. На Крюковом канале он жил вместе с Матильдой, которая уже приходится ему бывшей женой. Музыкант переехал в новую квартиру после развода.

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Сейчас попасть в доходный дом Веге очень сложно. За роскошной парадной следят строгие консьержи, поэтому любоваться красотой здания изнутри остаётся только по фотографиям в интернете.

Фото: citywalls.ru