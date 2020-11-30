Собчак увидела, что петербуржцы ведут себя, как ковид-диссиденты

Известная российская телеведущая Ксения Собчак в компании экс-жены Шнурова Матильды побывала в Малом драматическом театре на спектакле Льва Додина «Братья Карамазовы». О своих впечатлениях она рассказала на своей странице в соцсети Instagram.

В частности, Собчак похвалила сам спектакль, отметив игру Елизаветы Боярской. По мнению Собчак, Боярская - настоящая большая драматическая актриса.

После спектакля уже в телеграм-канале телеведущая рассказала о нарушении санитарных требований в зале: в частности, свободных мест не было, зал был заполнен, несмотря на правило о 25%-ой заполняемости залов.

"Петербург всё-таки настоящий город-ковид-диссидент!" — считает Собчак.

Как писал "Санкт-Петербург.ру", большое возмущение жителей нашего города вызвал многотысячный концерт Басты, на котором, судя по видео и фото в соцсетях, коронавирусных правил почти никто не соблюдал.