Собчак переболела коронавирусом и улетела в Дубай

Российская шоу-вуман Ксения Собчак после победы над коронавирусом отправилась с семьей на море. Телеведущая, как и многие российские звезды, предпочла для отдыха пляжи Объединённых Арабских Эмиратов российским курортам.

Она написала, что Сочи - это не вариант.

Добирались до Дубая на частном самолете.

Номер в любимом отеле Ксении Собчак стоит около 70 тыс. руб. в сутки.

Некоторые подписчики раскритиковали выбор Собчак после "троллинга" ислама. "Отчего же не Сочи?" - спросили некоторые. Однако Сочи шоу-вуман отправила на четыре буквы.

Ранее телеведущая опубликовала несколько постов с критикой исламистов после нападений в Париже и в Вене.