Собчак рассказала о тесте на коронавирус

Телеведущей Ксения Собчак не получила положительный тест на коронавирус. Об анализах, якобы положительных, сообщил Telegram-канал Mash. Как уточняет издание, медикам пока не удалось связаться с шоу-вумен, чтобы передать ей результаты анализов.

Собчак отметила, что новость вызвана, видимо, дефицитом инфоповодов.

«Может, все-таки вернемся к "сенсациям", что я беременна?» — написала она в своем Telegram.

12 октября ведущая выступала перед студентами школы Останкино. Судя по фото в "Инстаграме", СИЗ Собчак не носила.