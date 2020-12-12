Собчак забеспокоилась о бюджетных деньгах, потраченных на "коронавирусное" такси в Петербурге

Телеведущая Ксения Собчак отреагировала на появление такси для заболевших коронавирусом или с подозрением на него в Санкт-Петербурге. Об этом ведущая написала в своем телеграм-канале.

По ее словам, инициатива в целом неплохая, однако стоит отметить фразу: «договор со Смольным заключили две компании». Собчак задалась вопросом, прозрачен ли был выбор поставщиков услуг за городские деньги.

Как писал "Санкт-Петербург.ру", в нашем городе заработало такси, которое будет бесплатно перевозить пациентов с COVID-19 на компьютерную томографию. Вызвать авто может лечащий врач, который дал направление на КТ, или медик КТ-центра. Оплату дороги туда и обратно планируется вести из бюджетных средств.