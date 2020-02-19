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Картина дня: день памяти Анатолия Собчака и увольнение главврача Боткинской больницы

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© Фото: Михаил Метцель / ТАСС

Темы дня

Что происходило в годовщину смерти первого мэра Петербурга, почему сместили с должности Алексея Яковлева.

Главной темой дня, по данным «Монитора», стали торжественные события в честь 20 годовщины со дня смерти первого мэра Петербурга – Анатолия Собчака. Политик скончался 19 февраля 2000 года в отеле Светлогорска от сердечной недостаточности.

Панихиду у могилы на Никольском кладбище посетили телеведущая Ксения Собчак и член Совета Федерации РФ Людмила Нарусова. В церемонии возложения цветов к памятнику Анатолию Александровичу приняли участие Владимир Путин, Александр Беглов, Алексей Кудрин, Герман Греф, Дмитрий Козак и Николай Кропачев. Вечером в Санкт-Петербургской академической филармонии им. Шостаковича прошёл концерт памяти Собчака.

Второй темой, согласно «Монитору», стала новость о временном ограничении на въезд в Россию для граждан Китая. С 20 февраля «в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки в КНР» жителям Поднебесной будет ограничен въезд на территорию РФ в туристических, частных, учебных и рабочих целях. Пока что нет ограничений только для транзитных пассажиров из Китая.

Вице-премьер и глава оперативного штаба по борьбе с коронавирусом Татьяна Голикова уточнила, что ограничения связаны с увеличением количества граждан Китая в России и невозможностью обеспечить карантин по коронавирусу для тысяч человек.

Третьей темой дня стала отставка главного врача Городской клинической больницы им. Боткина. Первыми об этом написали «Невские новости» (13:15), 78.ru (13:15) и topspb.tv (13:20). Увольнение Алексея Яковлева связано с побегом из учреждения четырёх пациентов, которые находились на двухнедельном карантине с подозрением на коронавирус. Он возглавлял больницу с 1994 года.

Место главврача временно занял Иван Федуняк, который был заместителем Яковлева по медицинской части. Бывший руководитель Боткинской больницы сказал СМИ, что не сожалеет о своем увольнении и теперь будет воспитывать студентов как заведующий кафедры инфекционных болезней и эпидемиологии.

Самыми оперативными за сутки СМИ в Петербурге стали «Пятый канал», GAZETA.SPb и «Невские новости».

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