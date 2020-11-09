Павловский музыкальный вокзал могут восстановить. В реконструкции заинтересованы в музее-заповеднике "Павловск" и в РЖД, сообщили в пресс-службе музея, на территории которого находился вокзал.

Вокзал был построен в первой половине 19 века. В годы войны здание разрушили, а после его восстановлением никто не занимался. На месте популярного некогда места для выступления известных артистов сейчас остался только чугунный фонарь. А когда-то там выступали Федор Шаляпин, Анастасия Вяльцева, Матильда Кшесинская, Анна Павлова, Иоганн Штраус и многие другие.

Павловский вокзал называли первой филармонией России и именно в честь него все остальные вокзалы страны начали называть этим словом. До Павловского вокзала, ставшего пересадочной станцией на Царскосельской железной дороге, так называли только увеселительные заведения.

Президент Центра Экономики инфраструктуры Владимир Косой указал, что возрождение исторического здания вокзала может положительно повлиять на туристический поток.