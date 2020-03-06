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Варшавский вокзал: от поездов в Европу и убийства министра до ТРК

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© Фото: Instagram / @nikolay.mylnikov

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Вокзал на набережной Обводного канала позволял доехать до европейских столиц. Сейчас в нём есть лишь магазины с кинотеатром и концертным клубом.

Варшавского вокзала в Петербурге нет уже почти два десятилетия. Отсюда можно было добраться и до самой Варшавы, и до Берлина, и до Парижа.

Один из старейших вокзалов Северной столицы был заложен в 1852 году по указу императора Николая I – для сообщения с Европой. В то время Варшава входила в состав Российской империи, поэтому железную дорогу строили сразу с двух концов.

В Петербурге местом для вокзала выбрали пустырь за Обводным каналом. Первые работы выполнял Ксаверий Скаржинский, профессор Академии художеств. Изначально здание вокзала выглядело иначе и было похоже на двухэтажный жилой дом. В скором времени рядом построили дополнительные сооружения, в том числе мастерские.

Первый участок дороги, до Гатчины, был готов уже осенью 1853 года. В ноябре по нему проехал первый состав.

Первое здание вокзала. Фото: citywalls.ru
 

Проект Скаржинского оказался слишком простым для нужд вокзала. Здание не было приспособлено для большого количества людей и грузов, поэтому его нужно было изменить.

Полноценно завершить работы получилось лишь в конце десятилетия – планам помешала Крымская война. Из-за боевых сражений в середине 1850-х годов возвели временную пристройку к старому вокзалу.

Новый же, почти вплотную к Обводному каналу, был создан архитектором Петром Сальмоновичем и французским инженером по фамилии Фляш. Полностью всё было готово к 1860 году, но саму железную дорогу завершили лишь спустя два года. Постоянное движение до Варшавы запустили в декабре.

В день убийства министра внутренних дел Вячеслава Плеве 15 июля 1904 года. Фото: ателье Карла Буллы / humus777
 

Со временем, в начале XX века, часть международных направлений стали переводить с Варшавского вокзала на другие. Он стал относительно малозагруженным.

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Летом 1904 года рядом с вокзалом эсер Егор Созонов убил министра внутренних дел Вячеслава Плеве. Студент бросил в его карету бомбу, которая и убила чиновника. Террористы специально ждали министра на площади перед входом.

Во время Первой мировой войны вокзал принимал раненых солдат, а в период Октябрьской революции там укрывались рабочие, защищавшие город. В годы блокады Варшавский сильно пострадал, восстанавливали его вскоре после завершения Великой Отечественной войны.

После реставрации маленькие помещения вокзала превратили в большие залы для пассажиров. Ресторан и парикмахерскую также привели в порядок, а перед центральным входом установили скульптуру Ленина – с учётом пьедестала высота составляла почти десять метров.

Открытие памятника Ленину в 1949 году. Фото: vk.com/piter_geniusloci
 

Последние поезда пришли на вокзал в самом начале нового тысячелетия. Варшавский закрыли на реконструкцию, после которой его уже никогда не открывали.

Снести вокзал планировали ещё в советскую эпоху. Ленинградские власти хотели объединить Измайловский проспект с Новоизмайловским, чтобы получить длинную дорогу, начинающуюся от Исаакиевского собора. План реализован не был. Говорят, что одной из причин могла быть статуя Ленина, которую пришлось бы убрать на пути Измайловского проспекта.

Тем не менее вокзал перестал обслуживать поезда с осени 2001 года. В том же году в соседних зданиях начал работать Музей железнодорожной техники им. Чубарова.

Поскольку рядом был рабочий Балтийский вокзал, Варшавский решили превратить во что-то другое. Были планы, например, открыть музей, но в итоге окончательным вариантом стало создание торгово-развлекательного комплекса.

1987 год. Фото: Ханс Орлеманс / vk.com/latky
 

Работы начались в 2003 году и продлились три года. Занимался проектом Джованни Бартоли из Италии. Всего на новый комплекс потратили 43 млн долларов.

Внешне фасады бывшего вокзала остались почти такими же, что и были раньше. Но на месте, где в прошлом находилась статуя Ленина, установили большое витражное стекло. Внутри здание было полностью переделано. О том, что вместо торгового комплекса раньше был вокзал, догадаться непросто.

В ТРК открыли магазины, кинотеатр и концертную площадку. Музей, располагавшийся на путях вокзала, в 2016 году закрыли. Экспозицию перенесли на территорию у Балтийского вокзала и превратили в Музей железных дорог России.

Так и закончилась история одного из первых вокзалов Петербурга. А в 2018 году была упразднена и Варшавская площадь перед ним.

Фото: Alex 'Florstein' Fedorov / wikimedia.org
 

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