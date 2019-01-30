Первый в России: главные факты о Витебском вокзале

Неподалеку от Пионерской площади в Петербурге стоит Витебский вокзал, старейший в России. Он начал работать еще во времена Николая I и продолжает обслуживать пассажиров уже почти два века. «Санкт-Петербург.ру» собрал самые интересные факты про красивейший вокзал Северной столицы.

«Палец императора»

Построить первую железную дорогу в России предложил предприниматель и инженер Франц фон Герстнер. В первой половине 1830-х годов под его руководством создали железную дорогу в Австрии.

Фон Герстнер прибыл в Россию в 1834 году, а через год встретился с императором Николаем I, чтобы обсудить проект. Получив поддержку правителя, инженер начал работать над дорогой.

Согласно легенде, первый маршрут путей до Царского Села нарисовал император. В конце прямой линии на схеме можно увидеть непонятную загогулину неподалеку от конечной станции. Говорят, ошибка появилась, когда Николай случайно задел карандашом свой палец. Царь не хотел попасть впросак, поэтому приказал строить дорогу четко по схеме, как будто так и задумано.

Фото: citywalls.ru

«Проворный»

Первая версия вокзала была деревянной. Здание находилось примерно там, где сейчас стоит павильон станции метро «Пушкинская».

«Железная дорога находится там, где Гороховая, опустев, примыкает к однообразным казармам, там, где вы проезжаете в дорожной карете в Москву или летом в Царское Село, где поутру и вечером по барабану и веселой музыке строятся, проходят, стреляют гвардейские полки – далеко за Обуховским мостом, подле церкви Лейб-гвардии Семеновского полка. Из временного деревянного строения выбегают рельсы или шины, пролегают вдоль по Введенскому каналу и Семеновскому плацу до Обводного канала», – писали про открытие вокзала «Санкт-Петербургские ведомости».

После всех подготовок первая официальная поездка состоялась 30 октября 1837 года. Почетным пассажиром паровоза «Проворный» был Николай I, а машинистом выступил фон Герстнер. Историческая поездка заняла всего лишь 35 минут. Даже спустя почти 200 лет на это уходит столько же времени.

Для петербуржцев того времени паровозы были диковинкой. Горожане собирались целыми семьями, чтобы посмотреть на необычный транспорт. И хотя современники считали железную дорогу царской забавой, она повлияла на дальнейшее развитие маршрутов по всей стране.

Из-за постоянно увеличивающегося числа пассажиров возможностей деревянного вокзала вскоре стало не хватать. Проектом нового здания, каменного и двухэтажного, занимался знаменитый архитектор Константин Тон, который в 1840-е также работал над Московским вокзалом.

Новую версию вокзала открыли в 1852 году. Здание существовало до начала XX века, после чего его заменили на нынешний вариант.

Фото: Instagram / @andrey_uspenskiy, @telejulia

Новый вокзал для нового века

Витебский вокзал, открытый в 1904 году, создал Станислав Бржозовский. Он работал не только в Петербурге, но и в Москве и других городах. За строительством следил Николай II, правнук Николая I. Внутри вокзала установлены две памятные таблички, на которых указаны даты открытия Царскосельской железной дороги и направления до Витебска.

Для начала XX века вокзал был очень современным по внешнему виду. В интерьере использовалось большое количество металла, витражи, лепные панно и другие декоративные элементы.

При строительстве вокзала использовались новые для России технологии. Инженеры решили не скрывать несущие металлические конструкции, а оставить их видимыми для пассажиров. В этом усматривается сходство с Эйфелевой башней, а также с европейскими постройками в стиле модерн.

«В воскресенье, 1 августа, происходило освящение нового здания вокзала Московско-Виндаво-Рыбинской железной дороги и открытие пассажирского движения по новым путям от этого вокзала. Новый вокзал действительно грандиозный, вполне европейский и пока единственный в России. Обошлась его постройка в миллион рублей, да столько же стоит устройство перекрытий и платформ. Величественный вход с мраморною лестницей, весь в стеклах, будет освещаться в изобилии электричеством», – писали в газете «Новое время».

Два этажа

Еще одно отличие Витебского вокзала от остальных в Петербурге – все перроны расположены на втором этаже. Такое неудобство связано с особенностями конструкции железнодорожных развязок. Насыпь возле Обводного канала, где укладывали пути, пришлось поднять примерно на пять метров.

В прошлом для пассажиров работали красивые лифты для багажа. Сейчас их не используют, вместо этого действуют новые подъемники.

Фото: Instagram / @verainterior13

Чью память увековечили на вокзале

На территории вокзала стоят три памятника. Один из них посвящен Францу фон Герстнеру. Монумент установили в 2007 году к 170-летию железных дорог России.

Вторую композицию открыли в 2014 году, через сто лет после начала Первой Мировой войны. Памятник «Русской гвардии Великой войны» представляет собой крест, стилизованный под вагон с солдатами.

На парадной лестнице вокзала можно увидеть бюст Николая I. Его установили в преддверии 300-летия Петербурга.

«Вокзал для двоих»

Столь красивый вокзал не мог не появиться в различных фильмах. Например, в нем происходит действие одной из финальных сцен культового фильма Эльдара Рязанова «Вокзал для двоих».

Здесь же снимали и картину «Брат» Алексея Балабанова. На Витебский вокзал приезжает в начале фильма герой Сергея Бодрова-младшего.

Интерьеры комплекса подошли и для воссоздания атмосферы старого Лондона, а точнее, вокзала «Виктория», который можно увидеть в фильме «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона» Игоря Масленникова.

Фото: Instagram / @irish_st, @maria_dolbish

Ресторан Серебряного века

После реконструкции в 2018 году на вокзале открыли ресторан, в котором в разные годы побывали Николай II, Анна Ахматова, Александр Блок и другие знаменитые персоны.

Заведение, популярное среди творческих и обеспеченных людей, работало на протяжении века, а затем закрылось на 15 лет. В ходе реставрации были воссозданы исторические интерьеры, но не в полном объеме. В частности, современные посетители ходят по дубовому паркеты, а не по мраморному полу.

В советские времена в здании стояла перегородка, которая отделяла ресторан от картинного зала. Теперь стены нет, как и было изначально задумано.

В картинном зале есть несколько панно, которые рассказывают историю Царскосельской железной дороги. На изображениях также можно увидеть, как менялся облик вокзала.

Царскосельский, Детскосельский или Витебский

У вокзала было три названия. Сначала он назывался Царскосельским. Второе имя появилось в 1918 году, когда в России сменилась власть. Царское Село было переименовано в Детское Село, поэтому и вокзал стал Детскосельским.

Окончательный вариант, Витебский, был утвержден в 1935 году. Название выбрано по конечной точке железной дороги на западном направлении.

Фото: Instagram / @primetygorodov, @annayagushkina