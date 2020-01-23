Ораниенбаум: как проще сюда добраться и что нужно обязательно посмотреть

Непривычное название «Ораниенбаум» появилось в России из немецкого языка и переводится как апельсиновое дерево. Оно же изображено на гербе города. Правда, в начале XVIII века слово не совсем точно перевели, так что называться резиденция должна была «Оранженбаум».

Пётр I подарил местность под резиденцию своему верному другу и спутнику князю Александру Меншикову, который в 1711 году начал здесь строительство Большого дворца. Он хотел обойти по красоте царский Петергоф, но не успел. В 1727 году владелец попал в немилость к новой императрице, и резиденция была конфискована в казну.

В этом месте много времени проводил Пётр III, затем свергнутый супругой – Екатериной II. Для императрицы в Ораниенбауме была построена большая дача, где сохранились единственные в России памятники в стиле рококо. Долгое время территория резиденции принадлежала царской семье, а последними владельцами стали герцоги Мекленбург-Стрелицкие.

В 1948 году Ораниенбаум был переименован в Ломоносов, в память о том, неподалёку находилось имение учёного Усть-Рудицы, где он работал и проводил эксперименты.

Сейчас в черте города сохранились красивые дворцы и парки XVIII века. Сюда стоит приехать ради неспешных прогулок на природе и для знакомства с различными периодами развития архитектуры.

Добраться до Ломоносова можно на маршрутке №401А и автобусе №300 от станции метро «Автово» или на маршрутке №343 от станции метро «Проспект Ветеранов». С Балтийского вокзала постоянно ходят электрички до станции «Ораниенбаум-1». Время в пути составляет около часа, общее расстояние от Петербурга – 40 км.

Большой (Меншиковский) дворец

Освоение нового владения князь Меншиков начал со строительства основной доминанты – Большого дворца. На начальном этапе строительством занимался итальянский архитектор Джованни Мария Фонтана. Его сменил немец Иоганн Шедель, которому на конечном этапе помогали Иоганн Браунштейн, Андреас Шлютер и Николя Пино. В итоге дворец стал самым большим архитектурным памятником петровского барокко, который сохранился до наших дней.

В 1716 году завершилось возведение центрального двухэтажного корпуса. Через три года были окончены боковые одноэтажные дугообразные крылья, которые заканчиваются большими павильонами. Длина центрального фасада дворца более 200 метров. Внутренняя отделка соответствовала внешнему виду: всюду мрамор, паркет из ценных пород, потолок с лепниной, обои из китайского шелка и кожи.

В сентябре 1727 года князь был арестован, а Ораниенбаум – конфискован. При Елизавете Петровне резиденцию отдали молодому престолонаследнику Петру Фёдоровичу. В это время была закончена отделка парадного двора с южной стороны дворца под руководством Растрелли. Позже свою руку к реконструкции приложил и другой знаменитый итальянец – Антонио Ринальди. Он перестроил террасы перед дворцом и создал систему фигурных лестниц.

После революции здание дворца занимали различные государственные учреждения. Во время войны территория Ораниенбаума избежала оккупации и разорения, но всё равно дворец и остальные здания долгое время стояли полузаброшенными. Лишь в 1995 году территорию резиденции передали в руки работников музея. Большая часть помещений дворца была отреставрирована и заново открыта для посещения к 2011-2012 годам.

Фото: Instagram / @andrei_mikhailov

Нижний сад

Одновременно со строительством Большого дворца приводилась в порядок и территория вокруг него. Архитекторы осушили заболоченный периметр сетью «канальцев», затем выровняли местность и повысили её уровень слоями плодородной почвы. В работе принимали участие садовые мастера Христофор Грац и Яган Эйк. Облагораживание парка было закончено в 1728 году, почти сразу после окончания строительства дворца.

Нижний парк Меншикова стал первым регулярным садом в России. Он расположился у подножья террас огромной резиденции, которые распахнуты в сторону Финского залива. Изначально территорию украсили тремя фонтанами, позолоченными статуями и деревянной скульптурой, покрашенной под мрамор.

В 1750-х годах обновлением сада и дворца занялся Бартоломео Растрелли. Сначала он, а затем и Антонио Ринальди, несколько изменили планировку Нижнего парка. Последний внёс сюда черты рококо и раннего классицизма. Тогда же деревянные статуи заменили на мраморные из Италии и установили ещё два фонтана. Но уже в конце XVIII века сад постепенно начал зарастать и терять свои черты.

В XIX веке больше внимания уделяли верхнему парку, даже парадный вход был перенесён со стороны моря. К середине столетия весь участок разбили на газоны параллельными аллеями, а цветочные партеры больше не возобновляли. В порядок Нижний парк привели только к 300-летию Ораниенбаума в 2011 году.

Фото: Instagram / @andrei_mikhailov

Картинный дом

Одноэтажное каменное здание появилось в Нижнем саде в середине XVIII века. Его построил Бартоломео Растрелли по приказу Петра III. Будущий император использовал дом для хранения более 300 картин, библиотеки из 4 тыс. томов, коллекций минералов, фарфора и ювелирных изделий. Здесь же находилась кунсткамера и оперный зал.

В 1755 году в театре Картинного дома итальянские специалисты поставили первую оперу «Пленник любви», которую дополнял балет. После этого в Ораниенбауме открылась балетная школа для «садовниковых и бобыльских детей», а также музыкальная школа для детей немецких солдат голштинской гвардии. По сути, так появился первый в России культурно-общественный центр.

После дворцового переворота Екатерина II приказала разобрать коллекции Картинного дома, а в здании разместили склад мебели. В годы войны во время «малой блокады» здесь была единственная школа Ораниенбаума.

Сейчас в помещениях можно увидеть некоторые экземпляры изначальной коллекции, а также произведения искусства мастеров XVI-XVIII веков. В пространстве восстановленного Оперного зала проходит мультимедийное представление об истории русского театра эпохи барокко.

Фото: Instagram / @wave19931998, @natali_leti

Нижние дома

Восточнее Большого дворца сохранился ансамбль жилых и служебных домов, которые протянулись вдоль Дворцового проспекта. Самый большой из них в XVIII веке использовался как оранжерея, в остальных жили садовники, мастеровые и обслуга.

Три дома объединены сплошной каменной оградой, два других углублены в парк. Между крайними домами были возведены ворота, которые ведут во внутренний двор.

В XIX веке их частично перестроили, что исказило первоначальный композиционный замысел строгой уравновешенной симметрии. Западные корпуса были надстроены вторым этажом. В целом, Нижние дома сохранили характерные черты петровской архитектуры. По ним вполне можно представить обычные жилые дома XVIII века.

Фото: citywalls.ru

Дворец Петра III

Великий князь Пётр Фёдорович очень любил военное дело. Для этих целей в Ораниенбауме была построена увеселительная «потешная» крепость Петерштадт. Основные здания были деревянными и не сохранились до наших дней. Форт занимал два гектара и имел пять бастионов, вооружённых 12 пушками. К нему был приквартирован немецкий голштинский полк.

Внутри крепости Петерштадт находился небольшой дворец Петра III, где тот отдыхал после учений и баталий. Двухэтажное здание возвёл Антонио Ринальди в 1758-1762 годах. Это первая самостоятельная работа архитектора в России. В ней проявились черты стиля рококо, который не получил дальнейшего широкого распространения.

При жизни Петра III внутренняя отделка дворца не была полностью завершена. После смерти владельца дом постепенно начал приходить в запустение. Только в конце XIX века внутри провели ремонт и реставрацию, после которой здание стало охотничьим домиком.

Во время войны здание дворца не пострадало и теперь восстановлено в первозданном виде. Внутри можно увидеть личные вещи Петра Федоровича: треуголка, шарф, мундир полковника голштинского пехотного полка. В музее многое хранит память об неудавшемся императоре. Здесь же собрана коллекция живописи европейских художников XVII-XIX веков, а ещё старинная мебель.

Фото: Instagram / @my_own_sea

Каменное зало

Небольшой павильон был построен в 1749-1751 годах неизвестным архитектором. Он предназначался для проведения концертов, маскарадов и танцев во время пребывания в Ораниенбауме великого князя Петра Фёдоровича с супругой, будущей императрицей Екатериной II. Постройка была П-образного плана с большим залом в центральной части. Во время праздников на площадке перед павильоном располагались накрытые столы, аллея становилась сценой для представлений. Здесь отмечали именины князя и его маленького сына Павла Петровича.

В течение XIX века небольшой дворец несколько раз перестраивали. Деревянные флигели были разобраны, осталось только каменное центральное пространство – «Каменное зало». В 1843 году его переделали под лютеранскую кирху. В 1902 году над западной частью здания была надстроена каменная колокольня.

В 1967 году реставраторы снесли её и вернули Каменному зало предполагаемый изначальный облик в стиле елизаветинского барокко. Лишь апсида с восточной и ризалит с западной сторон напоминают сейчас о том времени, когда павильон был кирхой. Внутри теперь устраиваются концерты – здесь прекрасно звучит музыка. Проводятся также праздники и выставки, работает интерактивный кинотеатр.

Фото: Instagram / @lisadead, @belimovgushchin

Китайский дворец

Одноэтажное здание было построено архитектором Антонио Ринальди в 1762-1768 годах для Екатерины II. Дворец расположен в глубине Верхнего парка и является частью грандиозного дворцово-паркового комплекса «Собственной дачи» императрицы. Это значит, что в личную резиденцию допускался лишь узкий круг избранных особ. На самом деле за 34 года своего царствования Екатерина II провела на Собственной даче всего два месяца.

В середине XIX века по проекту архитектора Людвига Бонштедта с южной стороны дворца появился второй мансардный этаж. Тогда же застеклили галерею, а с востока и запада пристроили небольшие помещения-антикамеры.

В 1922 году дворец был превращён в музей. Здесь находится знаменитый Стеклярусный кабинет, сохранивший подлинную отделку XVIII века. Стены этой комнаты декорированы двенадцатью стеклярусными панно: холстами, на основе которых сделана вышивка стеклярусом и разноцветным ворсистым шёлком.

Во дворце также хранится редчайшая коллекция прикладного искусства, фарфор, резная золоченая мебель. В 2011 году после длительной реставрации открыты четыре зала – Большая антикамера, Зал муз, Голубая гостиная и Стеклярусный кабинет.

Фото: Instagram / @helene_mond_val, @larisa__mozharovskaya

Павильон Катальной горки

Был построен Антонио Ринальди в 1762-1774 годах в западной части Верхнего парка. Многоступенчатое каменное здание имеет высоту 33 метра, а общая длина горки была более 500 метров. Катались на ней в летнее время на колясках в виде фигурных саней, которые двигались по деревянной трассе с врезанными колеями. Эти сооружение послужило образцом для монументальных катальных гор в царских резиденциях, которые проектировались по сложным инженерным расчётам.

Деревянные скаты горки и колоннада рухнули 1813 году, а в 1858-1861 были окончательно разобраны. Остался лишь каменный павильон. Его внутренние помещения представляют собой подлинное убранство середины XVIII века. Круглый зал декорирован росписью, лепкой и позолотой. Уникальный пол из искусственного мрамора имеет узоры и сложные рисунки.

В Фарфоровом кабинете находятся украшения, прославляющие победу русского флота в Чесменской битве 1770 года. Они были выполнены на Майсенском заводе в Саксонии в конце XVIII века.

Во время войны павильон сильно пострадал от артобстрелов и бомбежек. Он был открыт в 1958 году после длительного восстановления. Сейчас он вновь находится на реставрации.

Фото: Instagram / @alenka198spb

Китайская кухня

Здание было построено во время возведения «Собственной дачи». Антонио Ринальди планировал построить два павильона – Фрейлинский и Кофейный – по сторонам от пруда перед южным фасадом Китайского дворца. Но в итоге сооружён был только первый из них.

В 1852-1853 годах Людвиг Бонштедт во время реконструкции дворца перестроил заодно и павильон. Новое здание получило название «Китайская кухня», так как здесь готовили блюда для буфетной Китайского дворца. Крыша двухэтажного домика напоминает пагоду, а сам он выкрашен в нежно-розовый цвет. В зале первого этажа находились две русские печи, две голландские плиты с духовою печкой, кондитерские духовые и жаровочные шкафы, вертельные приборы и котлы.

После революции печи были разобраны, а павильон переоборудован в коммунальные квартиры. О первоначальном использовании напоминает только дымоход, который остался в центре зала. Сейчас нижний зал восстановлен и используется для временных выставок музея.

Фото: Instagram / @olga_aleksandrova

Пергола

Беседка расположена вдоль западного берега пруда перед Китайским дворцом. Она находится на том месте, где Антонио Ринальди намеревался возвести Кофейный домик.

Появилась Пергола с мраморной пристанью в 70-х годах XIX века. Она является характерной чертой садово-парковой архитектуры тех времён. Вся постройка состоит из 54 пилонов пудостского камня высотой 2,5 метра. Они перекрыты деревянной брусчатой решеткой для вьющихся растений. К воде ведёт небольшая каменная лестница.

На ступенчатом возвышении находится мраморная скульптура «Нимфа в раковине» французской работы XIX века, которая уцелела до наших дней. Рядом с беседкой расположен большой валун, в котором высечена скамья и вырублена надпись: «Великой государыни императрицы Екатерины Алексеевны Собственного саду построена в 1762 года».

В годы войны строение сильно пострадало, но было быстро восстановлено в 1949 году.

Фото: Instagram / @an.rakhmani