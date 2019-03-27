«Из чего сделан Петербург»: что такое пудостский камень и где его найти

Камень-хамелеон, камень-пластилин

Из чего строили Петербург? Из всего, что было рядом: гранита, известняка, различных металлов, дерева, камней и так далее. Все довольно стандартно. Однако у Северной столицы даже в этом вопросе затаились пара секретов.

Архитекторы прошлого очень любили пудостский (или пудожский) камень, добываемый около поселка Пудость Гатчинского района Ленобласти. Перечислять особенности камня можно долго: мало весит, терпеливо переносит морозы, легко обрабатывается, меняет цвет в зависимости от освещения (и погоды!), но самое главное – твердеет только на воздухе. А на ощупь напоминает пемзу.

У пудожского камня есть «родственник» – пудожский гранит из города Пудож в Карелии. Но схожи они исключительно названием.

Скол пудостского камня (фрагмент паркового сооружения «Амфитеатр» в Дворцовом парке города Гатчины). Видны включения раковин. Фото: wikimedia.org

Где использовался

Пудостский известняк легко обрабатывать, поэтому он широко использовался для декоративных работ: облицовки стен и колонн, изготовления скульптур, балюстрад (фигурных ограждений лестниц и балконов), ваз.

Цвет в зависимости от освещения обычно меняют только драгоценные камни, однако пудожский камень тоже так умеет: он может стать как сероватым, так и желтовато-серым. Меняется и его структура: мягкий и эластичный в земле камень твердеет после извлечения на поверхность.

Все эти свойства позволили чудо-камню стать безумно популярным в начале 19 века. Архитекторы применяли его не только в качестве скульптурного, но и как строительный материал.

Казанский собор

В 1799 году Павел I объявил конкурс: желающие должны были спроектировать здание собора в честь иконы Казанской Божией Матери в Петербурге. И хотя именитых участников было много, императору ничего не нравилось. Даже выбранный им проект Чарльза Камерона через полгода «ушел мимо».

Спустя год граф Александр Строганов, вблизи резиденции которого находилась Рождество-Богородичной церковь (на ее месте построили Казанский), предложил Павлу I новый проект, созданный подающим надежды Андреем Воронихиным. Тот был бывшим крепостным Строгановых.

Император согласился, а сам граф стал председателем попечительского совета при строительстве собора. Его закладка состоялась 27 марта 1801 года. Закончились работы в 1811 году.

Казанский считается главным шедевром Воронихина. И использовать пудостский камень предложил именно он: «Его [камень] чуть ли не пилой пилить можно, ножом резать. Мягкий он. Но в том-то и дело, что мягок этот камень лишь пока лежит в земле возле деревни Пудость под Гатчиной. А вынь его из земли – другое получается: чем больше на воздухе находится, тем тверже становится. Обрабатывать камень легко, а по прочности он, как мрамор».

Известный каменотес Самсон Суханов тоже знал эти секреты, поэтому поддержал архитектора: внешние колонный собора выполнили из пудостского камня. Внутренние же 56 колонн – из полированного гранита.

Пудожский камень использовался также для архитектурных деталей и облицовки стен Казанского. Пористая структура известняка еще 200 лет назад придала собору винтажный внешний вид (под старину). Если присмотреться к колоннам, это видно сразу – их как будто термиты поели.

Фото: Instagram / @nina_strukova, @ildarial

Михайловский замок и стрелка Васильевского острова

В Петербурге из пудожского камня вырублены восемь аллегорических статуй в нишах парадного двора Михайловского замка, а также барельефы северного фасада. В 2001 реставраторы выяснили, что барельеф «История заносит на свои скрижали славу России» также выполнен из этого известняка.

Касается это и ансамбля Адмиралтейства, из обширного скульптурного убранства которого сохранился декор центральной башни: скульптурные группы «Морские нимфы, несущие небесную сферу», статуи «Ахилл», «Аякс», «Пирр», «Александр Македонский».

В ансамбле стрелки Васильевского острова во фронтонах Биржи находятся скульптурные группы «Нептун с двумя реками» и «Навигация с Меркурием и рекой», а внизу Ростральных колонн расположены четыре аллегорические статуи, получившие условные названия «Нева», «Волхов», «Волга», «Днепр».

Не только статуи, но и сами колонны частично сложены из блоков пудостского камня. Заметить это сложно, так как их поверхность оштукатурена и окрашена.

По сторонам портика Горного института находятся скульптурные группы «Похищение Прозерпины» и «Геракл с Антеем». В ансамбле Елагина острова целый скульптурный цикл представлен на фасаде Кухонного корпуса: в нишах расположены 14 статуй, олицетворяющие мифологических персонажей.

Барельеф «История заносит на свои скрижали славу России» на фаседе Михайловского замка. Фото: polzam.ru

Жаль, но закончился

Применение в строительстве Северной столицы известковых туфов в 18-19 веках носило гораздо более широкий и разнообразный характер, чем кажется. Однако Петербург – не единственный город, где использовался чудо-камень: в Стрельне, Петергофе, Царском Селе, Гатчине до сих пор сохранились постройки, полностью или частично выполненные из него.

Пудостский камень плохо поддается консервации и реставрации, и цвет он перестал менять именно из-за восстановительных работ и обработки. Так, например, в 1833 году архитектор Огюст Монферран во время первой реставрации Казанского собора покрыл его стены специальной накрывкой из извести с песком и известковым колером. А в течение почти 200 лет таких работ было множество.

Да и скульптуры после лепки обычно штукатурили и красили – это скрывало характерные особенности камня: фактуру и цвет. С другой стороны, так фасады зданий и статуи выглядели более гармонично, а сам камень не сильно страдал от дождя и других атмосферных воздействий.

Из-за того, что запасы камня в в пудостских каменоломнях были довольно малы, к концу 19 века он практически закончился. Позже его использовали в основном при реставрациях, например, в 1920-х годах для скульптур Ростральных колонн.

Фото: Instagram / @4k_agency