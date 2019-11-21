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Петровское барокко: что это за стиль и где найти его примеры в Петербурге

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© Фото: Instagram / @stanislavakravchik

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Симметричные здания и башни со шпилями появились в Петербурге из шведской, немецкой и голландской архитектуры. Эти дворцы хоть и простые, но красочные и запоминающиеся.

Реформы Петра I коснулись не только реорганизации государственного аппарата, русской армии, создания морского флота и новых отраслей промышленности. При первом русском императоре появился и новый архитектурный стиль, названный петровским барокко.

В его основе, как и во всех других преобразованиях того времени, лежал опыт европейских стран, опирающийся на богатые русские традиции. При этом новый архитектурный стиль делал решительный разрыв с византийскими традициями, которые доминировали в российской архитектуре почти 700 лет.

Петровское барокко ориентировалось на образцы шведской, немецкой и голландской гражданской архитектуры. Зданиям того времени были свойственны симметричность, чёткость линий, башни со шпилями, простота убранства и мелкая расстекловка окон. Петровское барокко отличалось красочностью, но всё же в сравнении с европейским русский вариант был более сдержанный и рациональный.

Одним из крупнейших архитекторов того времени стал Доменико Трезини. Итальянец по происхождению, работавший в Голландии, именно он принёс в Россию черты северно-европейского барокко. Среди первых строителей Петербурга были и другие выдающиеся зодчие: Жан-Батист Леблон, Андреас Шлютер, Джованни Фонтана, Николо Микетти и Георг Маттарнови. Все они прибыли в Россию по приглашению Петра I, и каждый привнёс в облик новой столицы традиции своей страны и архитектурной школы.

Петропавловский собор

 

До 1952 года собор был самым высоким зданием в России, а его шпиль высотой 122,5 метра даже сейчас виден издалека и остаётся важным символом Петербурга.

Пётр I распорядился построить церковь на этом месте сразу после основания Петропавловской крепости. И 29 июня 1703 года, в день святых апостолов Петра и Павла, началось возведение деревянного храма. Спустя девять лет под руководством Доменико Трезини был заложен уже постоянный каменный Петропавловский собор. Зодчий соединил в проекте знакомую итальянскую архитектуру с традициями северной Европы.

Петропавловский собор сильно отличается от традиционных русских крестово-купольных или шатровых церквей. Храм выполнен в виде прямоугольного здания, что больше характерно для западноевропейской архитектуры. Его скромные фасады оформляют лишь плоские колонны-пилястры и наличники с херувимами. Главная же часть собора – это многоярусная колокольня на западном фасаде. На её конце находится 40-метровый золочёный шпиль, увенчанный фигурой ангела с крестом в руках.

К сожалению, Пётр I не дожил до завершения строительства в 1733 году, но церковь всё равно прочно ассоциируется именно с первым российским императором. После его смерти гроб с телом был погребён внутри собора. В дальнейшем в усыпальнице были похоронены почти все императоры и императрицы вплоть до Александра III.
Фото: Instagram / @nastyaaa_cha, @alexandra_novikova__
 

Здание Двенадцати коллегий

 

Строительство Двенадцати коллегий на Университетской набережной Васильевского острова велось под руководством Доменико Трезини и Теодора Швертфегера. Пётр I хотел разместить все высшие органы государственного управления в одном месте, а на острове по его задумке должен был разместиться административный квартал Петербурга.

Трезини решил подчеркнуть значимость сооружения, соединив Сенат, Синод и ещё десять ведомств одним фасадом длиной 393 метра. Так композиция обрела особый смысл в том, что высшие учреждения страны призваны действовать в нерушимом единстве.

Строительство коллегий шло с 1722 по 1742 годы, и в итоге получился крупнейший по размерам памятник петровского барокко. 12 идентичных трёхэтажных секций отличаются только лепным украшением фронтонов – эмблемой коллегии. Из характерных для петровского барокко черт в здании можно выделить двухцветную окраску, рустовку нижнего этажа, пилястры и высокие крыши.

В начале XIX века систему управления страной заменили на более современные министерства. И в 1804 году здание коллегий было передано сначала Педагогическому институту, а затем в 1835 году – Петербургскому университету, которому оно принадлежит до сих пор. Для целей университета наружные аркады с восточной стороны и часть западной были заложены и превращены в помещения, а второй этаж западной галереи был остеклён. Получился огромный 400-метровый коридор. Сейчас здание Двенадцати коллегий остаётся одним из самых старых на Васильевском острове.
Фото: Instagram / @juliababush, @gerrpetrp
 

Летний дворец Петра I

 

Cамое старое каменное здание в Петербурге. Со времени постройки в 1710-1714 годах оно ни разу не подвергалось перестройкам и даже не пострадало во время Великой Отечественной войны. Дом стоит в первозданном виде в Летнем саду. Причём именно Летний дворец дал название саду, который вначале именовался «царским огородом».

Эта резиденция предназначалась для использования только с мая по октябрь. Первые сваи для фундамента начали забивать в августе 1710 года. Пётр въехал в частично отделанный дворец уже в 1712 году и жил там каждое лето до самой смерти в 1725 году.

Доменико Трезини спроектировал двухэтажное здание достаточно скромно: внутри всего четырнадцать комнат и две кухни. Современники считали, что Летний дворец был «до того тесный, что зажиточный дворянин, наверное, не захотел бы поместиться в нём». Фасад на голландский манер выполнен в стиле петровского барокко и украшен 29 терракотовыми барельефами, на которых в аллегорической форме изображены события Северной войны.

После смерти Петра I дворец использовался в качестве летней резиденции для сановников и придворных вплоть до середины XIX века. Только в послевоенных 1950-1960 годах была проведена полномасштабная реставрация Летнего дворца. Был восстановлен его изначальный облик: заменены полы, изменена система отопления, восстановлена лепка и рисунок плафонов, возвращена обивка стен тканью. 
Фото: Instagram / @adelinaa_bauer, @yyamalovaa
 

Дворец Меншикова на Васильевском острове

 

Сподвижник Петра I и талантливый полководец Северной войны Александр Меншиков получил в награду одиннадцатую долю отвоёванных земель. Он тут же начал обустраивать их часть на Васильевском острове под большую усадьбу. Для строительства каменного дворца в мае 1710 года в Петербург были приглашены известные архитекторы Джованни Фонтана и Готфрид Шедель. K 1714 году большинство строительных работ было завершено, и Фонтана из-за тяжёлых условий жизни покинул Россию. Но отделка интерьеров затянулась до 1727 года.

Усадьба с цветником и садом протянулась от Большой до Малой Невы. Она занимала огромную территорию во всю ширину восточной части острова. Здесь располагались бани, медоварня, хлебопекарня и кузница. Пётр I называл этот дворец Посольским домом и проводил там почти все праздничные пиры и торжественные обеды.

Дворец Меншикова представляет собой яркий пример петровского барокко, а его прототипы можно найти в приёмах европейского дворцового строительства XVII века. При этом завершение боковых ризалитов дворца имеет явно голландское происхождение. Главный фасад здания эффектно подчёркнут пилястрами с каменными капителями, а боковые ризалиты завершаются вычурными фронтонами с позолоченными княжескими коронами и вензелями.

После ссылки Меншикова в Сибирь его дворец был передан в казну. В 1731 году архитектор Доменико Трезини перестроил здание для Сухопутного шляхетского корпуса. В 1966 году было принято решение придать ему первоначальный облик. Реставрация была завершена в 1981 году. Меншиковский дворец стал филиалом Эрмитажа и открыт для посещения для всех желающих. Там находится экспозиция истории и культуры России петровского времени.
Фото: Instagram / @stanislavakravchik, @alisa_fridman21
 

Кикины палаты

 

Александр Кикин был одним из сподвижников Петра I, сопровождал царя в качестве денщика в Азовском походе, учился в Голландии кораблестроению. В 1708 году он был назначен главой Адмиралтейства, а в 1712 году получил должность адмирала-советника. Каменный дом богатого вельможи был построен в 1714-1720 годах неизвестным архитектором. Считается что над проектом работал немец Андреас Шлютер или Доменико Трезини.

Кикины палаты получились простыми и изящными: фасады декорированы лопатками, боковые ризалиты завершаются изогнутыми фронтонами. Интересно, что внешняя конфигурация, внутренняя планировка и линейные размеры здания сравнимы с центральной частью Большого Петергофского дворца. Оба они начали строиться в 1714 году и в их основе мог лежать один проект.

По каким-то причинам Александр Васильевич со временем ушёл в оппозицию к царю и содействовал побегу царевича Алексея Петровича за границу. Но через некоторое время беглый сын вернулся и сдал помощника. Адмирала долго пытали, и в итоге он сознался во всём. 17 марта 1718 года его колесовали в Москве.

Александра Кикин совсем недолго успел пожить в своём дворце. Недостроенные палаты были переданы в казну. В них первое время размещались петровская Кунсткамера и личная библиотека. Дальше Кикины палаты отдали на нужды лейб-гвардейского Конного полка. Там разместились штаб, лазарет, канцелярия и полковая церковь. Поэтому над домом по проекту Растрелли была сооружена колокольня с куполом, увенчанным крестом. Отсюда бывший дворец получил своё второе название «Круглый дом».

Во время блокады Кикины палаты сильно пострадали, но благодаря талантливому архитектору Ирине Бенуа в 1952-1956 годах были восстановлены в предполагаемом первоначальном виде. Она воссоздала дворец в петровском барокко, убрав множество переделок, которые появились в XVIII-XIX веках. С 1979 года в Кикиных палатах находилась Детская музыкальная школа, а с 1995 года – созданный на её основе Петербургский музыкальный лицей комитета по культуре.
Фото: Instagram / @prya1707, @kotlet

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