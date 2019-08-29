Феодоровский городок в Пушкине: из памятника русской истории в гостиницу

Храм и крепость для охраны

Император Николай II не любил шумной светской жизни и почти сразу после своей коронации поручил перестроить для себя Александровский дворец в Царском Селе. Огромный комплекс был возведён ещё в конце XVIII века великим архитектором Джакомо Кваренги по поручению Екатерины II. По воле нового императора вместо концертного зала строят кабинет, уделяется много внимания на удобство проживания всей царской семьи. После драматических событий 1905 года Николай II уже окончательно перебирается в Александровский дворец и делает его своей основной резиденцией. Отсюда же впоследствии он был отправлен в сибирскую ссылку.

К моменту полного переезда в Царское Село императору потребовалось где-то размещать большое количество обслуживающего персонала и полков царской охраны. Необходимые части Александровского дворца к тому времени были полностью переоборудованы для царской семьи. По приказу Николая II началось строительство Феодоровского собора «для нужд Собственных Его Величества Конвоя и Сводного пехотного полка». Строилась церковь с 1909 по 1912 годы и была освящена 20 августа (2 сентября). Семья императора в дальнейшем посещала храм в праздничные и воскресные дни.

Фото: russianstyle.ifmo.ru

В следующем, 1913 году, на территории Александровского парка к северу от императорского дворца началось возведение большого комплекса сооружений, впоследствии ставших Феодоровским городком. Инициатором проекта и активным его участником был Дмитрий Ломан, офицер и писатель, ставший ктитором (церковным старостой) Феодоровского Государева собора. Главным разработчиком проекта усадьбы стал Степан Самойлович Кричинский. Он создал его в традициях Псково-Новгородской архитектуры XVI века и палат Ростова Великого. Николай II лично выбирал место в парке и просил зодчего при возведении городка вообще не совершать порубок деревьев.

25 сентября (8 октября) 1913 года состоялась закладка Феодоровского городка, а уже в ноябре был подведён под крышу первый дом для низших служащих собора. К апрелю 1914 года начались основные работы. К этому моменту из добровольных пожертвований была собрана необходимая минимальная сумма на реализацию всего проекта. Изначально комплекс назвали «Дом для причта и служащих Феодоровского Государева собора».

Феодоровский городок был задуман как посад и подворье, по образцу старинных монастырских или боярских усадеб. В его архитектуре прослеживается подражание владимиро-суздальской и московской архитектуре XII-XVII веков. По величайшему указанию императора при возведении комплекса необходимо было следовать стилю древнерусского зодчества. При этом новые постройки не должны были нарушать общего художественного впечатления с ближайшим по местоположению Александровским дворцом в стиле ампир. Основная часть работ по постройке домов для служащих собора была завершена за летний период 1914 года.

Фото: russianstyle.ifmo.ru

Укрепление русского духа

У Николая II была идея возрождения России через Церковь. История страны начала забываться, и император хотел сохранить и укрепить традиции и дух народа. В разработке идеи русского стиля приняли участие многие именитые художники, архитекторы, археологи, историки того времени.

В результате было создано Общество возрождения художественной Руси, в число учредителей которого вошёл Николай Рерих. Организация ставила перед собой стратегическую задачу познакомить свой народ с древним русским творчеством во всех его проявлениях. Общество собиралось культурно воспитывать современников, и Феодоровский городок должен был стать одним из центров просветительской деятельности.

Рерих, Васнецов и Репин предложили открыть в одном из зданий городка Музей древнерусского искусства и зодчества. Внутри архитектурного комплекса было решено создать уникальную коллекцию древнерусских орнаментов XVI и XVII веков. Предполагалось выставить там коллекции парчи, оружия XVI века, икон и церковной утвари XVI и XVII веков. Экспонаты быстро начали прибывать, и в итоге образовалось крупное собрание предметов искусства. По инициативе Рериха были высажены сто саженцев кедров напротив здания Трапезной на берегу пруда, до наших дней сохранилось всего 10 деревьев.

Мебель и утварь для внутренней обстановки зданий усадьбы изготавливали мастера в доме для низших служащих. В качестве образцов использовались экспонаты Московского исторического музея, Строгановского училища и музея Археологической комиссии. Все работы по внутренней отделке палат городка продолжались даже в первые дни власти большевиков. Так, Феодоровский городок стал единственным завершенным ансамблем в России начала ХХ века.

Фото: Instagram / @krasota.pravoslaviya, @mamabanderosa

Строительство отдельных частей

В 1914 году после начала Первой Мировой войны в Феодоровском городке был создан лазарет для раненых солдат. Комендантом лазарета стал Дмитрий Ломан, а великие княжны Мария Николаевна и Анастасия Николаевна взяли шефство над госпиталем и помогали по уходу за больными.

В начале 1916 года в лазарет санитаром был определен Сергей Есенин. По предложению коменданта, в лазарете Федоровского городка устраивались концерты для раненых. Так русский поэт стал ведущим на концерте в честь тезоименитства императрицы Марии Фёдоровны.

Работы в Феодоровском городке велись вплоть до Октябрьской революции. В сентябре 1915 года было закончено возведение Трапезной палаты, которую построили по мотивам Симонова монастыря, Крутицкого терема и Костромских палат. Белый камень для облицовки фасадов доставляли по царской железной дороге из Тверской губернии, где близ станции Старица были организованы собственные ломки.

Основной целью постройки Трапезной палаты стало устройство здания для собраний духовенства, а её интерьер был стилизован под Древнюю Русь. Внутренняя часть помещения разделена на четыре функциональные части. Парадная, куда вошли зал на 200 человек, домовая церковь, гостиная, бильярдная и библиотека. Двусветный главный зал, нижний ряд окон которого был застеклён зеркальными стеклами в железных золочёных переплётах, и перекрыт сомкнутым сводом с орнаментальной росписью. Квартира ктитора собора из девяти комнат, располагавшаяся на двух этажах и с отдельным парадным крыльцом. В подвале находились главная кухня, котельная, калорифер и кладовые. Очаг располагался посреди помещения, а дым выводился тоннелем под полом. Все росписи Трапезной палаты выполнил художник Георгий Пашков.

Белокаменная палата или Дом священников предназначалась для настоятеля и священников Феодоровского собора. Образцом для проекта были приняты палаты и терема Троице-Сергиевой лавры и Ростова. В здании находились четыре пятикомнатные квартиры, кухни, людские, ванные комнаты, кладовые, веранды и два входа. Потолки лестницы и гостиных комнат были расписаны. С началом Первой мировой войны здание было приспособлено под офицерский лазарет.

Фото: Instagram / @olyamarkova, @palitra_bytiya

Розовая палата или Дом диаконов была подобна в архитектурном плане Дому священников и предназначалась для диаконов. В здании были устроены четыре четырёхкомнатные квартиры, кухни и два входа. С самого начала здесь разместили канцелярию, а служители церкви же стали проживать в квартирах на Магазейной улице.

Жёлтая палата или Дом причетников предназначалась для размещения соборных церковнослужителей. С этой постройки началось возведения всего Феодоровского городка. Кроме трёхкомнатных квартир причетников, здесь предполагалось устроить квартиру для регента хора. Однако всё здание было передано под лазарет для солдат. В подвале находились кухня, гладильная и служебные помещения.

Помимо основных зданий на территории городка были построены Дом для нижних чинов или розовая башня. В итоге здесь поселились низшие служащие лазаретов. Также построен отдельный одноэтажный дом для смотрителя зданий, дворников, сторожей и других служащих городка. Здесь располагались столярные мастерские по изготовлению мебели. Для нужд жителей были также выстроены баня, прачечная, гаражи, конюшни, сараи и ледник.

В феврале 1917 года Николай II посетил отстроенный Феодоровский городок и оставил запись в книге посещений: «12 февраля 1917 г. осматривал с удовольствием постройки при Феодоровском Гос. соборе. Приветствую добрый почин в деле возрождения художественной красоты русского обихода. Спасибо всем потрудившимся. Бог на помощь вам и всем работникам в русском деле. Николай».

Архитектурный комплекс обнесли кирпичными стенами и в плане получился неправильный шестиугольник, в углах которого стоят шесть башен. Стены с зубчатыми парапетами и бойницами создают образ древнерусского кремля. Почти все здания включены в прясла стен.

Фото: Instagram / @bendybrooks

После революции

В 1918 году Феодоровский городок был передан Петроградскому агрономическому институту. В период Второй мировой войны усадьба очень сильно пострадала, а все ценности из неё были вывезены. В 1970 году городок был поставлен на государственную охрану как памятник архитектуры, через шесть лет власти начали его реставрацию. С 1982 года в зданиях комплекса разместился филиал туристической гостиницы «Мир».

В 1994 году комплекс Феодоровского городка был передан РПЦ и в нём по благословению патриарха Алексия II было создано Патриаршее подворье. Предполагалось разместить в стенах усадьбы резиденцию патриарха, музей истории РПЦ, паломнический центр и многое другое.

С 2001 года комплекс находится в списке памятников архитектуры федерального значения. В 2010 году Феодоровский городок получил статус Синодального подворья. Предварительно, в соответствии с проектом реставрации, Трапезная палата станет резиденцией Патриарха, Дом для нижних чинов превратится в гостиницу для сопровождающих, Белокаменная палата – в гостиницу для высокопоставленных гостей, а Розовая палата – в гостевой дом.

В конце 2017 года Управление делами президента РФ объявило закрытый конкурс с ценой свыше 2,8 млрд рублей на реконструкцию Феодоровского городка. Проект предусматривает восстановление исторического облика фасадов, реставрацию монументальной живописи и изразцов, а также ландшафтную организацию территории. Общая площадь помещений усадьбы превышает 6 тыс. кв. метров, музейная часть займёт менее пяти её процентов.

Как добраться

Феодоровский городок находится в Пушкине на территории Александровского парка. Через Пушкин проходят все электрички, которые отправляются с Витебского вокзала. Остановка электропоезда – «Царское Село». Также можно дёшево и быстро добраться до Пушкина на городском автобусе № 187, остановка находится на Московском проспекте, станция метро «Московская». Автобус проезжает совсем рядом с городком, выходить на остановке «Египетские ворота». Можно также отправиться в Пушкин на любой маршрутке.

План реконструкции. Фото: russianstyle.ifmo.ru