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Поклонская пригласила режиссера Учителя на молитву о его вразумлении

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© Фото: РИА Новости

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Богослужение состоится во вторник, 1 августа.

Депутат Госдумы Наталья Поклонская пригласила режиссера фильма "Матильда" Алексея Учителя на молитвенное стояние в столичном храме Воскресения Христова в Кадашах.  На нем верующие будут просить Бога о вразумлении режиссера.

На своей странице «ВКонтакте» экс-прокурор Крыма сообщила, что 1 августа противники фильма  "Матильда" соберутся на богослужении, а создателя фильма пригласили для того, чтобы «он мог перестать сомневаться в существовании людей»,  которые защищают «веру и конституционные права».

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Ранее адвокат режиссера Константин Добрынин заподозрили Поклонскую в накрутке обращений против фильма "Матильда", которая заявила, что еще не вышедшее в прокат кино  оскорбило чувства 40 тыс. человек. Добрынин рассказал, что направил запрос на имя председателя Госдумы Вячеслава Володина, в котором просит предоставить ему информацию о количестве обращений граждан к депутату Наталье Поклонской.

Премьера фильма «Матильда» в России намечена на 25 октября этого года. Впервые кинокартину покажут в Мариинском театре 6 октября, причем это будет первая кинопремьера в современной истории театра.

По словам Учителя, после премьеры в кино «Матильда» в 2018 году будет показана на "Первом канале", но уже в формате 4-х серийного фильма.

Ранее экс-прокурор Крыма, а ныне депутат ГД Наталия Полонская направила результаты экспертизы по фильму "Матильда" в Генпрокуратуру России. Эксперты и ученые сделали его экспертизу, изучив трейлеры картины и полный текст сценария. 

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Комиссия пришла к выводу, что созданный в фильме образ канонизированного РПЦ российского императора Николая II «не может не оскорблять религиозные чувства и не унижать человеческое достоинство значительной части православных христиан», сообщила Поклонская в своем публичном ответе. При этом в Кремле заявили, что проводить экспертную оценку еще не завершенного фильма странно.

Позже эксперты СПбГУ не нашли в фильме "Матильда" оскорбления чувств верующих.

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