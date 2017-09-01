По факту нападения на студию Алексея Учителя в Петербурге возбуждено уголовное дело

По факту нападения на студию режиссера Алексея Учителя, который снял фильм "Матильда", в Петербурге возбуждено уголовное дело. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В ночь на 31 августа дом номер 12 по набережной Крюкова канала забросали "коктейлями Молотова". "Неизвестные, разбив несколько стеклянных предметов, нанесли вред фасаду здания и скрылись. Полицейские провели проверку на месте происшествия", - рассказала Ирина Волк.

Дело возбуждено по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство), полиция ищет злоумышленников. Сам Алексей Учитель связывает нападение на петербургскую киностудию "Лендок" с угрозами, ранее прозвучавшими в адрес режиссера от противников "Матильды".

"С чем связано это нападение, должен устанавливать не я, но похоже, что это все последствия предыдущих угроз. Они поступают все время: и на студию, и в кинотеатры. 31 августа день рождения у меня и Матильды Ксешинской - думаю, что это непростые все совпадения", - цитирует "Би-би-си" Учителя.

Режиссер также не исключил провокации во время премьерного показа "Матильды", который пройдет 23 октября в Мариинском театре. "Я думаю, что такая опасность есть. Но это зависит от работы наших органов, прежде всего МВД, которые должны категорически это пресекать", - сказал Алексей Учитель в интервью радиостанции "Коммерсант FM".