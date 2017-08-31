Студию Алексея Учителя в Петербурге забросали "коктейлями Молотова"

Студию режиссера Алексея Учителя, который снял фильм "Матильда", в Петербурге забросали "коктейлями Молотова". Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя регионального ГУМВД.

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"В дом 12 по набережной Крюкова канала в 03:30 ночи неизвестные бросили стеклянные бутылки с какой-то жидкостью. К моменту приезда сотрудников полиции возгорание было потушено", - рассказал он, добавив, что правоохранители начали проверку по факту случившегося.

По данным "Фонтанки.ру", бутылки попали в окна, которые были заложены изнутри кирпичами для звукоизоляции. Именно поэтому пожар не распространился внутрь здания и был потушен до приезда оперативников. В полиции рассматривают нападение как акцию противников выхода фильма "Матильда".

В фильме "Матильда" рассказывается об отношениях императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской. Премьера кино пройдет в Мариинском театре 23 октября 2017 года, она приурочена к 100-летию Октябрьской революции. В прокат "Матильда" выйдет 25 октября, министерство культуры уже выдало прокатное удостоверение для показа фильма по всей России.