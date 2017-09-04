В Екатеринбурге набитый газовыми баллонами «УАЗ» протаранил кинотеатр (ВИДЕО)

Утром в понедельник, 4 сентября, в фойе кинотеатра «Космос» в Екатеринбурге въехал «УАЗ», нагруженный бочками с бензином и газовыми баллонами. Водитель после столкновения поджег автомобиль и скрылся.



В администрации области сообщают, что автомобиль протаранил здание «Космоса» около 6:00 (4:00 мск).

Как сообщает портал 66.ru, внутри «УАЗа» оперативники нашли полупустые бочки с бензином и три газовых баллона. В результате пожарные тушили возгорание в течение получаса.

Площадь пожара составила 30 квадратных метров. Со второго этажа здания спасатели эвакуировали пять человек. В результате происшествия, по информации МЧС, никто не пострадал.

Позже в региональном управлении МВД РБК подтвердили, что полиция задержала подозреваемого в причастности к инциденту. Житель Ирбита 1978 года рождения был задержан, когда он обратился за медицинской помощью после аварии.

По информации «Комсомольской правды», мужчина состоял на учете у психиатра, а с 2015 года находился в розыске.

Как сообщает Znak.com со ссылкой на источники, 39-летний мужчина пытался сжечь кинотеатр из-за фильма «Матильда».