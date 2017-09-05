«Теплосеть» 5 сентября испытает трубы в двух районах Петербурга

«Теплосеть Петербурга» 5 сентября проведет повторные испытания труб в Калининском и Красногвардейском районах. Жителей и гостей Северной столицы просят быть внимательными и осторожными.

В зону испытаний Московского района входят тепловые сети, проходящие по улицам: Южное шоссе - от Витебского проспекта до проспекта Космонавтов (проезжая часть), от проспекта Юрия Гагарина до проспекта Космонавтов - Южный рынок, улица Орджоникидзе - от улицы Ленсовета до проспекта Юрия Гагарина, улица Ленсовета - от улицы Орджоникидзе до улицы Ленсовета, дом 30.

В зону испытаний Фрунзенского района входят тепловые сети, проходящие по улицам: улица Малая Балканская - от улицы Будапештская до улицы Димитрова, улица Белградская - от улицы Димитрова до улицы Турку.

При обнаружении любых признаков повреждений труб в указанных границах просят сообщать об опасности в городской мониторинговый центр по телефонам 004 (с мобильного – 112).