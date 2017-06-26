Гей-парад в Стамбуле и шифровка Telegram

Снова понедельник, и сразу о главном: Россия вылетела из Кубка конфедераций. Мы проиграли сборной Мексики, заняли третье место в группе и не смогли выйти в плей-офф. Не то чтобы непредсказуемо, но все-таки обидно за домашнее мероприятие. К слову, Криштиану Роналду сказал, что на газоне стадиона на Крестовском «нельзя показать высокий уровень игры», СМИ уже вовсю перепечатывают критику.

Главный скандал выходных: перепалка Роскомнадзора с Павлом Дуровым по поводу «ключей от шифра» Telegram. Основатель мессенджера объяснил молчание компании в ответ на требования ведомства: Дуров напомнил, что в нашей Конституции есть статья, гарантирующая тайну личной переписки, а также тот факт, что администрация Telegram не может дать РКН никаких «ключей», потому что мессенджер использует особый тип шифрования, при котором пресловутый код находится исключительно в устройстве, с которого ведется переписка. Затем Дуров и вовсе сказал, что подобные требования говорят лишь о недостатке знаний о мессенджерах в РКН, а также напомнил о существовании еще десятков подобных каналов связи. Тем временем ФСБ прямо заявляет, что теракт в петербургском метро подготовили с помощью Telegram.

Новость из США. Полиция Арканзаса задержала 60-летнего мужчину, который 32 года назад сбежал из тюрьмы. Стивена Дишмана обнаружили у него дома в городе Спрингдейл. В 1985 году его приговорили к семи годам тюрьмы за кражу, но, по словам юристов, возможность досрочной выйти у него была бы уже в 1987 году.

В Стамбуле разогнали гей-парад. Власти третий год подряд запрещают мероприятие (да, в 2014 разрешили, и на улицы вышли десятки тысяч человек). В этом году активисты почему-то выбрали для мероприятия дату 25 июня, когда мусульмане отмечают ураза-байрам – праздник окончания Рамадана. «Аль-Джазира» сообщает о 41 задержанном, среди них ЛГБТ-активисты и те, кто попытался в резкой форме выступить против.

В одном из водохранилищ Колумбии затонуло круизное судно со 150 туристами на борту. Как сообщают СМИ, лодка была сильно перегружена, а еще там не было спасательных жилетов. Туристы, вероятно, отправились смотреть находящуюся рядом достопримечательность, скалу. На место оперативно прибыли спасатели, а все местные, у кого были лодки, помогали людям выбираться из воды. Правительство сообщает о шести погибших и тридцати пропавших без вести, но цифры постоянно меняются.

Петербург. Наше Заксобрание хочет запретить барам и ресторанам по ночам торговать спиртным навынос. По мнению депутатов, таким образом маскируют запрещенную продажу алкоголя.

А еще накануне в сети появилась фотография разгромленной могилы Виктора Цоя на Богословском кладбище. Неизвестные вандалы раскидали вокруг памятника цветы, принесенные поклонниками к могиле в день рождения звезды, и портреты музыканта.

На неделе обещают дожди, не выкладывайте из сумки зонт, и хорошего вам дня, друзья!