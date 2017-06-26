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Дуров: Чтобы победить терроризм через блокировки, придется заблокировать интернет

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© Фото: TechCrunch / flickr.com

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Он обвинил главу Роскомнадзора в "незнании того, как шифруется коммуникация в 2017 году".

Создатель Telegram Павел Дуров ответил Роскомнадзору на требование зарегистрировать мессенджер в России. Он обвинил главу ведомства Александра Жарова в "незнании того, как шифруется коммуникация в 2017 году".

"Глава Роскомнадзора заявил, что Telegram должен выдать спецслужбам "ключи для дешифрации", чтобы те могли читать переписку пользователей и ловить террористов. Это требование не только противоречит 23-й статье Конституции РФ о праве на тайну переписки, но и демонстрирует незнание того, как шифруется коммуникация в 2017 году", - написал Дуров на своей странице "ВКонтакте".

"В 2017 году обмен секретной информацией построен на оконечном шифровании, к которому у владельцев мессенджеров нет и не может быть "ключей для дешифрации". Эти ключи хранятся только на устройствах самих пользователей. Хотя Telegram был пионером этой технологии, сегодня оконечное шифрование используют все популярные мессенджеры, включая WhatsApp, Viber, iMessage и даже Facebook Messenger", - также добавил Дуров.

По его словам, потенциальная блокировка Telegram никак не усложнит задачи террористов и наркодилеров – в их распоряжении останутся десятки других мессенджеров, построенных на оконечном шифровании (+VPN). "Ни в одной стране мира не заблокированы все подобные мессенджеры или все сервисы VPN. Чтобы победить терроризм через блокировки, придется заблокировать интернет", - резюмировал создатель Telegram.

Активное давление на Telegram началось в пятницу, 23 июня, тогда глава Роскомнадзора опубликовал открытое письмо к создателю мессенджера Павлу Дурову с требованием представить необходимую информацию о сервисе. В противном случае Telegram будет заблокирован на территории РФ.

Более того, сегодня, 26 июня, ФСБ России заявила об активном использовании террористами и "их кураторами за рубежом" для связи мессенджера Telegram, в том числе при теракте в метро Петербурга. Официальная регистрация сервиса в России обяжет администрацию Telegram хранить переписку пользователей и давать властям ключи для расшифровки сообщений.

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