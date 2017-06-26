ФСБ: Теракт в метро Петербурга подготовили с помощью Telegram

ФСБ России заявила об активном использовании террористами и "их кураторами за рубежом" для связи мессенджера Telegram, в том числе при теракте в метро Петербурга, который произошел 3 апреля. Об этом сообщает "Интерфакс".

"В ходе оперативного сопровождения расследования теракта в метрополитене Петербурга ФСБ России получена достоверная информация об использовании террористом-смертником, его пособниками и зарубежным куратором мессенджера Telegram для сокрытия своих преступных замыслов на всех стадиях организации и подготовки террористического акта", - говорится в сообщении Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Ведомство указывает, что "в ходе оперативно-розыскных мероприятий по выявлению законспирированных ячеек международных террористических организаций фиксируется тотальное использование их членами интернет-мессенджеров для осуществления конспиративной связи между собой и своими кураторами из заграницы".

"Наиболее активно членами международных террористических организаций на территории РФ используется мессенджер Telegram, предоставляющий террористам возможность создавать секретные чаты с высоким уровнем шифрования передаваемой информации", - резюмировали в ЦОС ФСБ.

Активное давление на Telegram началось в пятницу, 23 июня, тогда глава Роскомнадзора опубликовал открытое письмо к создателю мессенджера Павлу Дурову с требованием представить необходимую информацию о сервисе. В противном случае Telegram будет заблокирован на территории РФ.

Официальная регистрация сервиса в России обяжет администрацию Telegram хранить переписку пользователей и давать властям ключи для расшифровки сообщений. Дуров уже не раз говорил, что на такое мессенджер никогда не согласится. Дуров на своей странице «ВКонтакте» назвал угрозы Роскомнадзора о блокировке сервиса на территории РФ парадоксальными.

Взрыв в петербургском метро произошел днем 3 апреля на перегоне станций "Сенная площадь" и "Технологический институт". В результате взрыва пострадало более 100 человек, еще 16 человек, включая террориста-смертника, погибли. Ответственность за взрыв взяла на себя группировка под названием "Катиба аль-Имам Шамиль" (Батальон Имама Шамиля"), предположительно связанная с террористами из "Аль-Каиды" (запрещена в РФ).