Неизвестные разгромили могилу Цоя на Богословском кладбище

Неизвестные разгромили могилу музыканта Виктора Цоя на Богословском кладбище. Фотографию разбросанных цветов и фотографий опубликовала пользователь Facebook Ольга Рощина.

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По словам пользователей социальных сетей, вандалы устроили погром 25 июня. При этом сегодня на могиле уже привели порядок. 21 июня Виктору Цою исполнилось бы 55 лет, в этот день на его могилу пришло большое количество поклонников.

Тогда же в метро Петербурга устроили акцию к юбилею Цоя, а «Яндекс» выпустил клип "Звезда по имени Солнце". Кавер-версию песни исполнили десятки жителей Петербурга, включая известных художников и музыкантов.

Более того, уже в сентябре текущего года в Петербурге осенью установят памятник Виктору Цою. Макет памятника легендарному музыканту уже выполнен в глине. В ближайшее время статуя Цоя в полный рост с гитарой в руках будет отлита в металле.