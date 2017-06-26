В Петербурге 26 июня ожидаются ливни, грозы и сильный ветер. Температура воздуха днем - от 16 до 18 градусов тепла. Об этом говорится в ежедневном прогнозе ГУ МЧС по Петербургу.

"Облачная с прояснениями погода, утром, днем кратковременные дожди, местами ливни, грозы. Ветер юго-западный 5-10 м/с, при грозе порывы до 15 м/с", - говорится в сообщении ведомства.

Атмосферное давление будет понижаться. Восход солнца был в 03:37, закат будет в 22:25. После заката температура воздуха незначительно опустится, до плюс 13 градусов, ветер стихнет до 5 м/с.