Исследователи рынка алкоголя считают «дебилизмом» запрет на продажу спиртного в таре по ночам

В центре исследований рынков федерального и региональных рынков алкоголя «Цифра» назвали «дебилизмом» возможный запрет на продажу алкоголя в таре по ночам, передает АБН слова руководителя центра Вадима Дробиза.

«Такие продажи ночью в этих забегаловках и кафешках, может быть, составляют одну сотую продаж в Питере. Если ночью продается одна тыс. бутылок – это уже хорошо. Если потребитель готов покупать открытую бутылку, это уже говорит об уровне потребителя. Это нищета, скорее всего, асоциальная публика. Нормальный человек не будет покупать открытую бутылку. Но если он готов пойти на это, ЗакСу есть куда совершенствовать новый закон», — заявил Дробиз.

«Пусть официанты стоят и смотрят, как эти товарищи выпивают каждую рюмку или каждый стакан водки. А предложение депутатов – это глупость откровенная, ну просто дебилизм», — также добавил руководитель проекта.

Ранее стало известно, что петербургским кафе хотят запретить торговать алкоголем в таре по ночам - комитет по законодательству ЗакСа предложил изменить закон "Об обороте алкогольной и спиртосодержащей продукции в Петербурге". Депутаты считают, что, таким образом, магазины, прикрывающиеся пунктами питания, больше не смогут откупоривать бутылки и продавать их на вынос.

"В магазинах сейчас выбор алкогольной продукции шире, чем молочной. Постоянно открываются лжебары, люди жалуются. Этот закон прикроет недобросовестные точки общественного питания, в ресторанах по-прежнему можно будет заказать алкоголь, их эта норма не затронет", - заявил автор законопроекта Денис Четырбок.