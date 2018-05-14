МЧС предупреждает петербуржцев об аномально жаркой погоде до 17 мая

Главное управление МЧС по Петербургу предупреждает об аномально жаркой погоде 14, 15, 16 и 17 мая.

"По прогнозу ФГБУ "Северо-Западное УГМС", ожидается аномально жаркая погода с отклонением среднесуточной температуры воздуха на 7-9 градусов", – говорится в сообщении ведомства.

Главный синоптик петербургского Гидрометцентра Александр Колесов на своей странице в Facebook написал, что "температура уже повысилась до +27,9 и продолжает повышаться".

"Антициклон, прогрев не поддается расчету", – пишет синоптик. Жара в Петербурге уже установила новый температурный рекорд.

Аномальная жара может повлиять на здоровье людей, в первую очередь – пенсионеров и детей. Есть опасность обострения хронических заболеваний и перегрева организма.

Для того чтобы защитить себя, необходимо соблюдать несколько простых правил:

1. Несмотря на желание гулять, спасатели советуют меньше бывать на улице и не утруждать себя физическими нагрузками.

2. Одежда должна быть легкой, светлой и из натуральных тканей; обязательно нужно надевать головной убор.

3. Рекомендуется пить больше воды, но негазированной и без сахара, желателен отказ от энергетиков и алкоголя.

4. При возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно звонить в службу спасения по телефону "01", владельцам мобильных телефонов следует набрать номер "112" или "101". В Главном управлении МЧС по Петербургу круглосуточно действует телефон горячей линии: 8(812) 299-99-99.