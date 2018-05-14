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Жара в Петербурге установила новый температурный рекорд

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© Фото: Instagram / @maria_dolbish

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Небольшое похолодание ожидается 16 мая, однако градусник термометра все равно не опустится ниже 20 градусов.

Жара в Петербурге установила новый температурный рекорд. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на главного синоптика петербургского Гидрометцентра Александра Колесова.

"Вчера была зафиксирована температура воздуха в 27,7 градусов, это на две десятых больше, чем в 2010 году. Таким образом, перекрыт максимум за весь ряд метеорологических наблюдений. Так тепло в эти дни в Петербурге не было никогда", – рассказал Колесов.

По его словам, сегодня, 14 мая, ожидается новый температурный рекорд, так как воздух может прогреться до 28 градусов. Небольшое похолодание ожидается 16 мая, однако градусник термометра все равно не опустится ниже 20 градусов.

Фото: Александр Колесов / страница Facebook

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